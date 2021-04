In de aanloop naar het EK speelt Oranje in juni oefenwedstrijden tegen Schotland en Georgië. Beide duels worden begin juni gespeeld.

De ontmoeting met mede-EK-ganger Schotland vindt woensdag 2 juni plaats in Estádio Algarve in Portugal. Oranje is die week op trainingskamp in Lagos.

Voor bondscoach Frank de Boer, die als speler 112 keer voor Oranje uitkwam, is het een terugkeer naar het stadion waar hij voor de laatste keer het shirt van het Nederlands elftal droeg. Dat was in juni 2004 in de na strafschoppen gewonnen EK-kwartfinale tegen Zweden (0-0).

Op zondag 6 juni wordt in Enschede de laatste oefenwedstrijd tegen Georgië gespeeld. Het wordt na Nederland-Japan (3-0) in 2009 pas de tweede interland in de Grolsch Veste van FC Twente.

Nederland nam het nog nooit eerder op tegen Georgië, dat in 1992 toetrad tot de FIFA en UEFA. Georgië slaagde er net niet in om zich voor het eerst voor een EK te plaatsen. De voormalige Sovjetstaat verloor de play-offsfinale met 1-0 van Noord-Macedonië, EK-opponent van Oranje.

EK-voorbereiding begint op 21 mei

Oranje begint op 21 mei aan de voorbereiding op het EK met een trainingskamp voor de spelers die geen clubverplichtingen meer hebben. De laatste speelronde van de Eredivisie is op 16 mei.

Op 29 mei vertrekt de voorselectie naar Portugal voor een trainingskamp van een week. Ook voor het WK van 2014 in Brazilië, het laatste grote toernooi waar Oranje aan deelnam, ging de ploeg op trainingskamp naar Portugal.

Voor Oranje begint het EK op 13 juni met een duel met Oekraïne. In de groepsfase neemt de ploeg van De Boer het vervolgens op tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).

Het is de bedoeling dat alle groepswedstrijden en de mogelijke achtste finale in de Johan Cruijff ArenA worden gespeeld. De KNVB moet uiterlijk woensdag een plan indienen bij de UEFA voor het toelaten van publiek. De Europese bond houdt zich het recht voor om speellocaties te wijzigen als er in (vrijwel) lege stadions gespeeld moet worden.