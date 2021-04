Ronald Koeman kan met Barcelona dit seizoen geen beroep meer doen op Philippe Coutinho. Een andere peperdure aankoop van de Spaanse topclub, Ousmane Dembélé, kreeg maandagavond complimenten van de trainer na zijn winnende treffer tegen Valladolid (1-0).

Coutinho is wederom geopereerd aan zijn linkerknie, nadat hij begin dit jaar ook al een ingreep aan zijn meniscus moest ondergaan. De Braziliaan bleef last houden en liet zich daarom in eigen land opnieuw opereren door Rodrigo Lasmar, de teamarts van de nationale ploeg.

Hoewel Barcelona niets meldt over de hersteltermijn, hoeft Koeman dit seizoen niet meer te rekenen op de aanvallende middenvelder.

De 28-jarige Coutinho kwam voor de winterstop twaalf keer in actie in La Liga en maakte twee doelpunten. Barcelona betaalde begin 2018 liefst 160 miljoen euro aan Liverpool voor Coutinho, die de hoge verwachtingen nog niet heeft kunnen waarmaken.

Ousmane Dembélé wordt door zijn ploeggenoten gefeliciteerd met zijn winnende treffer. Ousmane Dembélé wordt door zijn ploeggenoten gefeliciteerd met zijn winnende treffer. Foto: AFP

Koeman wil Dembélé graag behouden

Dembélé, die in 2017 zo'n 135 miljoen euro kostte, heeft de afgelopen jaren evenmin grote indruk kunnen maken bij Barcelona. De Franse aanvaller bezorgde zijn ploeg maandag wel de zege op Valladolid, met zijn vijfde treffer van het seizoen.

Eerder dit seizoen was er veel kritiek op de 23-jarige Dembélé, die veel kansen nodig had om te kunnen scoren. Vorige week sprak Barcelona-voorzitter Joan Laporta met de vader en de zaakwaarnemer van Borussia Dortmund-aanvaller Erling Haaland, waarop er in Spaanse media werd gespeculeerd over een vertrek van onder anderen Dembélé om de komst van het Noorse toptalent mogelijk te maken.

"Als het aan mij ligt, dan blijft Dembélé bij ons. Hij heeft op alle posities voorin gespeeld en met zijn snelheid is hij gevaarlijk in de een-tegen-eenduels", verdedigde Koeman zijn aanvaller maandag. "Daarnaast wordt hij fysiek steeds beter."

Met zijn goal in de negentigste minuut behoedde Dembélé zijn ploeg voor onverwacht puntenverlies in de titelrace. "We hebben niet goed gespeeld", gaf Koeman toe. "Maar we bleven tot de laatste minuut werken. Soms moet je strijden om te kunnen winnen."

Barcelona heeft geluk met arbitrage

Barcelona had niet te klagen over de arbitrage. Valladolid-aanvaller Plano kreeg direct rood voor een niet al te zware overtreding, Valladolid werd een mogelijke strafschop onthouden na een handsbal en voorafgaand aan de treffer van Dembélé leek Jordi Alba een overtreding te maken die niet bestraft werd.

"Soms heb je geluk en soms heb je pech", zei Koeman daarover. "Vandaag hadden we misschien geluk, maar andere keren was het andersom. Aan het einde van het seizoen is dat wel in balans."

Barcelona is al sinds begin december (negentien duels) zonder nederlaag in La Liga. Die inhaalrace heeft de matig aan het seizoen begonnen Catalanen inmiddels op de tweede plek gebracht, met slechts één punt achterstand op koploper Atlético Madrid.

De ploeg van Koeman speelt zaterdag in El Clásico tegen Real Madrid, de nummer drie in Spanje. "Ik denk niet dat die wedstrijd het verschil gaat maken", waarschuwde Koeman. "We hebben nog acht duels te gaan en we zullen acht keer goed en gefocust moeten spelen."

