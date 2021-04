FC Barcelona is maandag koploper Atlético Madrid tot op één punt genaderd. Dankzij een laat doelpunt van Ousmane Dembélé won de ploeg van trainer Ronald Koeman met 1-0 van Real Valladolid.

FC Barcelona leek lang af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel in Camp Nou. Pedri had vlak voor rust na een snelle combinatie met Lionel Messi de paal geraakt, terwijl Kenan Kodro in de beginfase op de lat had gekopt namens Real Valladolid.

In de absolute slotfase viel de beslissing. Real Valladolid kwam eerst met tien man te staan na een directe rode kaart voor Óscar Plano, die Dembélé hard op de enkel raakte en mocht inrukken van de scheidsrechter.

Een minuut voor de blessuretijd bezorgde Dembélé zijn ploeg de bevrijdende driepunter. De Fransman nam een voorzet van Frenkie de Jong, die werd doorgekopt door Ronald Araújo, direct op de pantoffel en de bal belandde kiezelhard in de korte hoek. De zege voor de Catalanen kwam in de blessuretijd niet meer in gevaar.

Atlético Madrid koesterde lange tijd een riante voorsprong in La Liga, maar na een dramatische reeks van zestien punten uit de laatste tien wedstrijden is de Spaanse titelstrijd weer helemaal open. Na FC Barcelona volgt nummer drie Real Madrid op drie punten. Komende zaterdag staat in Madrid 'El Clásico' tussen Real en FC Barcelona op het programma.

