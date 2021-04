West Ham United is maandag opgeklommen naar de vierde plek in de Premier League. Dankzij een 2-3-zege op Wolverhampton Wanderers heeft de club uit Londen de leiding in de strijd om het laatste ticket voor de Champions League. Daarin deed Everton juist slechte zaken.

West Ham United kwam furieus uit de startblokken tegen Wolverhampton Wanderers en leidde al na drie minuten door een fraai doelpunt van Jesse Lingard. De huurling van Manchester United werkte koelbloedig af na een solo van zeker 70 meter.

Nog binnen het kwartier werd het 0-2 voor de bezoekers via Pablo Fornals, waarna Jarrod Bowen West Ham op aangeven van uitblinker Lingard in veilige haven loodste met de 0-3. 'Wolves' kwam via Leander Dendoncker en Fábio Silva nog wel terug tot 2-3, maar daar bleef het ook bij in Wolverhampton.

Door de zege profiteert West Ham United optimaal van het puntenverlies van Chelsea, dat zaterdag verrassend met 2-5 verloor van laagvlieger West Bromwich Albion. Het gat tussen beide ploegen is slechts één punt. Tottenham Hotspur en Liverpool volgen op drie punten. Er zijn nog acht duels te spelen in de Premier League.

Everton incasseert late gelijkmaker

Eerder op de dag leed Everton duur puntenverlies in de strijd om de Champions League-tickets. 'The Toffees' kregen in de slotfase de 1-1 om de oren tegen het Crystal Palace van Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald.

James Rodríguez had Everton na 55 minuten nog op voorsprong gezet. Hij schoot de bal op aangeven van aanvoerder Séamus Coleman langs de uitblinkende keeper Vicente Guaita. De Spanjaard hield zijn ploeg daarna met een reeks knappe reddingen in de wedstrijd. Michy Batshuayi tekende in de 86e minuut, vlak nadat hij in het veld was gekomen, voor de 1-1.

Door het late puntenverlies staat Everton vijf punten achter op West Ham United. De club uit Liverpool heeft nog wel een wedstrijd tegoed.

