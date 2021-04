Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald hebben maandag met Crystal Palace een punt gepakt bij Everton. Dankzij een laat doelpunt van de Belgische invaller Michy Batshuayi sleepte de club uit Londen een punt uit het vuur bij 'The Toffees': 1-1.

James Rodríguez had Everton na 55 minuten nog op voorsprong gezet. Hij schoot de bal op aangeven van aanvoerder Séamus Coleman langs de uitblinkende keeper Vicente Guaita.

De Spaanse doelman van Crystal Palace hield zijn ploeg daarna met een reeks knappe reddingen in de wedstrijd. De ingevallen Batshuayi tekende in de 86e minuut, vlak nadat hij in het veld was gekomen, voor de 1-1.

Oranje-international Van Aanholt maakte de negentig minuten vol op Goodison Park. Riedewald werd in de 68e minuut naar de kant gehaald.

Everton doet volop mee in de strijd om een ticket voor de Champions League. De ploeg van manager Carlo Ancelotti heeft vier punten minder dan Chelsea, dat op de vierde plaats in de Premier League staat en zaterdag verrassend verloor van laagvlieger West Bromwich Albion.

West Ham United is om 21.15 uur begonnen aan het duel met Wolverhampton Wanderers. Bij een zege nemen 'The Hammers' de vierde plek van Chelsea over.

