De competitieleiding van La Liga heeft een onderzoek ingesteld naar het racisme-incident bij Valencia-Cádiz. In het duel van zondag stapte Valencia-speler Mouctar Diakhaby van het veld omdat hij racistisch zou zijn bejegend door Cádiz-speler Juan Cala.

"We hebben een intern onderzoek ingesteld en kunnen met videobeelden en foto's vaststellen wat er precies is gebeurd", zei competitiebaas Javier Tebas maandag op de Spaanse televisiezender Movistar. "Er zijn tegenstrijdige verklaringen, maar gezien het gedrag van de speler van Valencia moet er wat gebeurd zijn. La Liga staat geen racisme toe in het voetbal."

Diakhaby kreeg het zondag na een half uur aan de stok met Cala. Volgens het wedstrijdformulier van de scheidsrechter zou de verdediger van Cádiz "negro de mierda" tegen de Fransman hebben gezegd, wat in het Spaans "klotezwarte" betekent. Diakhaby stapte daarop woedend van het veld en zijn ploeggenoten volgden niet veel later.

Na een korte onderbreking werd de wedstrijd hervat, zij het zonder Diakhaby. Hij was volgens Valencia-aanvoerder José Luis Gayá te aangeslagen om verder te kunnen spelen. Diakhaby gaf zijn ploeggenoten wel toestemming om terug te keren op het veld, omdat Valencia anders mogelijk drie punten in mindering zou krijgen voor het niet voltooien van een wedstrijd.

Cala, die in de rust werd gewisseld, heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de zaak. Hij geeft dinsdag een persconferentie om zijn kant van het verhaal te vertellen. Voor een camera van het Spaanse televisiekanaal Cuatro zei hij zich niet te "gaan verstoppen".