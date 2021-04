Josep Guardiola heeft maandag hard uitgehaald naar de UEFA en de FIFA. Volgens de manager van Manchester City hebben de voetbalbonden zoveel wedstrijden dit seizoen ingepland dat hij zijn spelers noodgedwongen heeft moeten sparen voor de Champions League.

Guardiola hield afgelopen zaterdag in de Premier League-wedstrijd tegen Leicester City (0-2-zege) onder anderen Raheem Sterling, John Stones, Bernardo Silva en João Cancelo op de bank om ze rust te geven voor het eerste duel met Borussia Dortmund in de kwartfinales van de Champions League, dinsdag.

"Het zijn mensen, geen machines", verdedigde Guardiola maandag zijn roulatiebeleid op zijn persconferentie. "Ik weet dat enkele spelers altijd willen spelen, maar dat is gewoonweg niet mogelijk. Om dit jaar om de prijzen te kunnen spelen, zonder publiek en in het kortste seizoen ooit, moet je rouleren."

"Natuurlijk kunnen ze spelen, ze hebben een geweldige mentaliteit", vervolgde Guardiola. "Maar ze hebben rust nodig. De UEFA en FIFA vermoorden de spelers. Het is echt te veel. We hebben niet één midweek vrij gehad sinds we aan het seizoen zijn begonnen."

"Er is niet één speler die dit schema kan volhouden, zowel fysiek als mentaal. Het is onmogelijk. Ik ben nu een genius omdat we zoveel winnen, maar als we verliezen vragen de mensen zich weer af waarom ik zoveel wissel. Maar ik moet dit wel doen."

Onder anderen Raheem Sterling werd afgelopen zaterdag gespaard bij Manchester City in het duel met Leicester City. Onder anderen Raheem Sterling werd afgelopen zaterdag gespaard bij Manchester City in het duel met Leicester City. Foto: ANP

City mag nog hopen op quadruple

Mede door het roulatiesysteem van Guardiola mag Manchester City nog hopen op een historische quadruple, want de topclub uit Manchester stevent af op de Engelse landstitel en is nog actief in de FA Cup, de EFL Cup en dus de Champions League.

Guardiola denkt niet dat Manchester City met Borussia Dortmund een makkelijke tegenstander gaat treffen in de kwartfinales van het miljoenenbal, ook al is de Duitse grootmacht in mindere doen in de Bundesliga. Dortmund staat op een teleurstellende vijfde plaats.

"Als er één iemand in Manchester is die Dortmund goed kent, ben ik het wel", aldus de oud-coach van Bayern München. Ik zie geen enkele speler van Dortmund zonder kwaliteiten. Ze hebben veel geld uitgegeven aan jonge spelers en die zijn ongelooflijk goed."