De wedstrijd tussen Roda JC en Almere City FC is maandag definitief gestaakt vanwege hevige sneeuwval. Na ruim een uur spelen concludeerde de scheidsrechter dat verder spelen op het kunstgras van het Parkstad Limburg Stadion onmogelijk was.

Waar het in de eerste helft nog grotendeels zonnig was in Kerkrade, begon het na rust steeds harder te sneeuwen. Ondanks het vervangen van de witte bal door een oranje exemplaar en het zo goed mogelijk schoonhouden van de lijnen, bleek staken uiteindelijk de enige optie.

Na precies 67 minuten stuurde scheidsrechter Ingmar Oostrom iedereen naar de kleedkamer. Terwijl medewerkers van Roda JC met sneeuwschuivers de lijnen weer zichtbaar probeerden te maken, werd afgewacht of de omstandigheden beter zouden worden.

Na ruim een half uur wachten en overleg van de scheidsrechter met trainers Jeroen Rijsdijk (Almere City) en Jurgen Streppel (Roda) werd besloten niet meer verder te spelen. De KNVB moet nu op zoek naar een nieuwe datum om de resterende 23 minuten uit te spelen.

Op het veld zorgden Roda JC en Almere City op Tweede Paasdag voor weinig spektakel. Bij het duel tussen de nummer acht en drie van de Keuken Kampioen Divisie stond het nog altijd 0-0.

'Kon veiligheid spelers niet garanderen'

Oostrom zag dat het tijdens de onderbreking weliswaar minder hard begon te sneeuwen, maar had niet de illusie dat het veld nog bespeelbaar gemaakt zou kunnen worden.

"Op dit moment kan ik de veiligheid van de spelers niet garanderen", zei hij na het definitief staken van het duel bij ESPN. "Er ligt een laag sneeuw op het veld en die kunnen ze er op korte termijn niet af krijgen. Daardoor blijft het glad. Het is niet verantwoord om verder te gaan. Dat is bijzonder spijtig."

De wedstrijd tussen Roda en Almere was het sluitstuk van een volledige speelronde die op Tweede Paasdag werd afgewerkt in de Keuken Kampioen Divisie. Ook bij een aantal andere duels viel er sneeuw, maar daar kon wel gewoon doorgespeeld worden.

