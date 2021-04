Real Madrid moet het dinsdag zonder Eden Hazard stellen in het eerste duel met Liverpool in de kwartfinales van de Champions League. Trainer Zinédine Zidane wil geen risico's nemen met de blessuregevoelige Belg.

De dertigjarige Hazard hervatte vrijdag de groepstraining bij Real Madrid na een nieuwe spierblessure, maar volgens Zidane komt de krachtmeting met Liverpool nog te vroeg voor de linksbuiten.

"Hazard moet rustig en geduldig blijven", aldus Zidane maandag op zijn persconferentie. "Het belangrijkste is dat hij volledig hersteld is. We moeten zijn terugkeer niet overhaasten. We gaan hem rustig brengen."

Hazard wordt sinds zijn transfer van Chelsea naar Real Madrid in 2019 geplaagd door blessures. Mede door twee enkelblessures kwam hij in zijn debuutjaar tot slechts 22 optredens. Dit seizoen, waarin hij verschillende spierblessures opliep, staat de teller pas op veertien wedstrijden. Op 13 maart speelde hij zijn laatste duel, als invaller in de thuiswedstrijd tegen Elche.

Zidane kan dinsdag tegen Liverpool ook niet beschikken over aanvoerder Sergio Ramos en Dani Carvajal. Beide basisspelers zijn geblesseerd. Toni Kroos haakte vorige week geblesseerd af bij Duitsland in de WK-kwalificatiereeks, maar hij is wel op tijd fit.

'Mijn team wordt onderschat'

Ondanks de gehavende selectie wil Zidane Real Madrid niet in de underdogpositie plaatsen tegen Liverpool. Hij denkt dat zijn ploeg de problemen kan overwinnen. "Mijn team wordt onderschat. Ik geloof in hen en weet waartoe ze in staat zijn. We geven nooit op. We vechten voor alles."

"We hebben dit seizoen wat moeilijke momenten gehad", refereerde de coach aan de vormdip van eind januari. "We zijn nu een stuk verder, maar hebben nog helemaal niets bereikt."

Real Madrid-Liverpool begint dinsdag om 21.00 uur en wordt gespeeld in Estadio Alfredo Di Stéfano, het stadion op het trainingscomplex van Real Madrid. Vanwege de verbouwing van Estadio Santiago Bernabéu is de 'Koninklijke' dit seizoen uitgeweken naar het andere stadion.