NEC is er maandag niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen Telstar te winnen. De nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie kwam in De Goffert niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

NEC kwam aan het eind van een tegenvallende eerste helft met het nodige geluk op voorsprong. Telstar-middenvelder Lesley Bakker, die zijn debuut maakte in de basis, werkte de bal in eigen doel.

Telstar herstelde zich goed en kwam tussen de hagelbuien door in de tweede helft op gelijke hoogte. De 34-jarige Glynor Plet scoorde met een gerichte kopbal en maakte zo al zijn zeventiende doelpunt van het seizoen.

Ondanks het puntenverlies lijkt NEC zo goed als zeker van deelname aan de play-offs. De ploeg van trainer Rogier Meijer heeft een voorsprong van acht punten op nummer acht Roda JC, dat eventueel nog buiten de boot kan vallen. Voor Telstar zit het seizoen er na de reguliere competitie normaal gesproken op.

Op Tweede Paasdag staat er een volledige speelronde in de Keuken Kampioen Divisie op het programma. De meeste wedstrijden worden om 14.30 uur gespeeld. Roda JC en Almere City sluiten om 16.45 uur de 32e speelronde af.

