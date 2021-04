SC Cambuur heeft weer een horde genomen op weg naar promotie naar de Eredivisie. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie walste maandag met 7-2 over Excelsior heen, na tot twee keer toe op achterstand gekomen te zijn. NAC Breda leed thuis een dure nederlaag tegen Go Ahead Eagles: 0-1.

Robert Mühren en Ragnar Oratmangoen waren de hoofdrolspelers bij Cambuur. Beide spelers maakten in het laatste halfuur een hattrick. Topscorer Mühren, die zijn totaal bracht op 31 goals dit seizoen, had daar wel twee penalty's voor nodig.

Cambuur had aanvankelijk de handen vol aan Excelsior en kwam door goals van Joël Zwarts en Elías Már Ómarsson tot twee keer toe op achterstand, terwijl het zelf alleen via Jarchinio Antonia had weten te scoren.

Pas nadat Mühren na een uur spelen op gelijke hoogte was gekomen, ging de gashendel open. Vanaf de stip tekende de spits ook voor de 4-2 en 6-2, terwijl middenvelder Oratmangoen in een tijdsbestek van minder dan twintig minuten drie velddoelpunten maakte.

Cambuur heeft met nog zes wedstrijden te spelen een voorsprong van negen punten op nummer twee De Graafschap, dat moeizaam met 0-1 won van Jong FC Utrecht. Daryl van Mieghem maakte halverwege de eerste helft het enige doelpunt.

NAC raakt achterop in strijd om directe promotie

NAC Breda bewees zichzelf een slechte dienst in de strijd om directe promotie. De ploeg van trainer Maurice Steijn bleef na het gelijkspel van vrijdag tegen Jong Ajax (1-1) thuis tegen Go Ahead Eagles zelfs met lege handen achter.

Jeroen Veldmate tekent na een half uur spelen op aangeven van Jacob Mulenga voor het enige doelpunt van de wedstrijd. NAC kreeg na rust nog wel wat kansjes via invaller Sydney van Hooijdonk, maar bracht te weinig om recht te hebben op een punt.

Waar Cambuur onbedreigd lijkt af te stevenen op het kampioenschap, is de strijd om de tweede plaats spannend. Almere City (65) kan De Graafschap (67) inhalen als het later op de dag wint van Roda JC. NAC Breda (63) en Go Ahead (62) zijn ook nog in de race.

