AS Roma lijkt in de wedstrijden tegen Ajax in de kwartfinales van de Europa League geen beroep te kunnen doen op Stephan El Shaarawy. De aanvaller kampt met een spierblessure in zijn rechterdijbeen.

Verschillende Italiaanse media, waaronder Sky Italia en La Gazzetta dello Sport, melden dat El Shaarawy vijftien dagen nodig heeft om te herstellen. AS Roma heeft nog geen officiële mededelingen over de blessure van de aanvaller gedaan.

El Shaarawy liep de kwetsuur zaterdag op in de uitwedstrijd tegen Sassuolo (2-2). De 28-jarige Italiaan, verantwoordelijk voor de assist bij de 1-2 van Bruno Peres, werd in de 74e minuut gewisseld voor Jordan Veretout.

De blessure van El Shaarawy is slecht nieuws voor trainer Paulo Fonseca. De aanvaller, die sinds januari van het Chinese Shanghai Shenhua wordt gehuurd, was de laatste competitiewedstrijden verzekerd van een basisplek.

Bovendien kampt AS Roma met meer personele problemen: Chris Smalling en Henrikh Mkhitaryan kampen op dit moment ook met blessures en het is nog onduidelijk wanneer zij terugkeren. Rick Karsdorp mist het eerste duel met Ajax vanwege een schorsing.

De eerste wedstrijd van het tweeluik in de kwartfinales van de Europa League is komende donderdag in de Johan Cruijff ArenA. De return wordt een week later in Rome gespeeld. De winnaar neemt het in de halve finales op tegen Manchester United of Granada.

