De Oranjevrouwen reizen maandag zonder Lize Kop en Lynn Wilms naar Spanje voor een trainingskamp. De keeper van Ajax en de verdediger van FC Twente raakten zondag geblesseerd in het finaleduel om de Eredivisie Cup (3-2-winst voor Ajax).

FC Twente-keeper Daphne van Domselaar gaat als vervanger van Kop mee naar Spanje. Bondscoach Sarina Wiegman besloot geen vervanger voor Wilms op te roepen. Daardoor bestaat de selectie van Oranjevrouwen nu uit 23 speelsters.

De kans is aanwezig dat de 23-jarige Kop zich later alsnog bij de selectie voegt. Dat is afhankelijk van het herstel van de zesvoudig international, die tot dusver één keer in de basis stond bij de Oranjevrouwen.

De regerend Europees kampioen wacht vrijdag in Marbella een wedstrijd tegen Spanje (aftrap 19.00 uur) en keert daarna huiswaarts. Vier dagen na de ontmoeting met Spanje neemt Nederland het in Nijmegen op tegen Australië (aftrap 18.30 uur).

De oefenwedstrijden gelden voor de Oranjevrouwen als voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Wiegman wilde onder meer graag naar Spanje om te oefenen met spelen in de hitte, maar de temperatuur in Marbella lijkt deze week niet boven de 20 graden uit te komen.

Volledige selectie Oranjevrouwen

Keepers: Sari van Veenendaal (PSV), Loes Geurts (BK Häcken), Daphne van Domselaar (FC Twente)

Verdedigers: Anouk Dekker (HSC Montpellier), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Kika van Es (FC Twente), Stefanie van der Gragt (Ajax), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (PSV)

Middenvelders: Jill Baijings (SGS Essen), Daniëlle van de Donk (Arsena), Sisca Folkertsma (FC Twente), Jackie Groenen (Manchester United), Inessa Kaagman (Brighton & Hove Albion, Eng), Victoria Pelova (Ajax), Sherida Spitse (Ajax)

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Renate Jansen (FC Twente), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Jill Roord (Arsenal), Shanice van de Sanden (VfL Wolfsburg), Katja Snoeijs (FC Girondins de Bordeaux)