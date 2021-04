Trainer Dick Lukkien is lovend over de manier waarop FC Emmen zondag concurrent RKC Waalwijk versloeg (3-1). De ploeg uit Drenthe is nu zes duels op rij ongeslagen in de Eredivisie en mag weer hopen op lijfsbehoud.

"We zitten in een fase waarin we goed voetballen en punten pakken, maar de realiteit is ook dat we vier punten van een veilige plek verwijderd zijn", zei Lukkien in gesprek met RTV Drenthe. "Dan kan je nog niet de polonaise lopen en dat doen we ook niet, dat past ons niet. Maar je kunt er niet omheen dat we lekker spelen."

FC Emmen won met name dankzij een ijzersterke eerste helft van RKC, want na 45 minuten leidde de thuisploeg al met 3-0 aan de Oude Meerdijk. De tegentreffer in de blessuretijd van de tweede helft kwam te laat voor de Waalwijkers om nog iets van de wedstrijd te maken.

"De eerste helft was bijna briljant", was Lukkien lovend. "Het team was gewoon goed. Als je kijkt hoe we verdedigd hebben en ons voor schoten hebben gegooid, kan ik daar alleen maar heel tevreden over zijn. Na rust waren we te slordig, maar hebben we behoudens het tegendoelpunt niks weggegeven."

FC Emmen scoorde in de eerste helft drie keer tegen RKC Waalwijk. Foto: Pro Shots

'Nederigheid moet ons blijven sieren'

De overwinning gaf glans aan een sterke fase van FC Emmen, dat na de 1-0-nederlaag tegen uitgerekend RKC op 12 februari geen wedstrijd meer verloor. Na zeges op PEC Zwolle (3-2) en FC Utrecht (0-1) volgden remises tegen Sparta Rotterdam, FC Groningen en Feyenoord (alle drie 1-1).

FC Emmen staat nog wel op de zeventiende plek en degradeert virtueel naar de Keuken Kampioen Divisie. Het gat met nummer zestien VVV-Venlo en nummer vijftien Willem II is met vier punten wel overbrugbaar.

"Ik vind dat nederigheid ons moet blijven sieren", zei Lukkien, die blij is met de steun die zijn ploeg van de supporters krijgt. "De betrokkenheid spat ervanaf en ik denk dat we de mensen nu iets terug hebben gegeven. Ik kan ze beloven dat we tot en met de laatste wedstrijd tegen VVV-Venlo alles blijven geven."

