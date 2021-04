Valencia heeft zijn spelers zondagavond in een verklaring gesteund voor de beslissing om in de uitwedstrijd tegen Cádiz CF (2-1) van het veld te lopen. De club baalt wel van de manier waarop de arbitrage handelde nadat verdediger Mouctar Diakhaby claimde racistisch bejegend te zijn.

Diakhaby kreeg het na een half uur spelen aan de stok met Cádiz-verdediger Juan Cala, die iets racistisch tegen de Fransman zou hebben geroepen. Een woedende Diakhaby besloot daarop van het veld te lopen. Zijn ploeggenoten volgden, maar na een korte onderbreking ging de wedstrijd - zonder Diakhaby - weer verder.

"We zijn trots op de steun die Diakhaby van zijn teamgenoten heeft gekregen en trots op de beslissing om samen het veld te verlaten", schrijft Valencia in een verklaring. "We zijn wel teleurgesteld dat er geen officieel besluit over de situatie is genomen. Wij hebben de spelers niet gevraagd om terug het veld op te gaan."

"De scheidsrechter vertelde de spelers welke consequenties er zouden volgen als ze niet op het veld zouden terugkeren. De spelers besloten vanwege die dreigende woorden toch weer verder te spelen. Dat is ook wat Diakhaby aan zijn medespelers vroeg en die hebben zijn wens gerespecteerd."

Het is vaker voorgekomen dat spelers na een racistische belediging gezamenlijk van het veld liepen, maar het was de eerste keer dat het in La Liga gebeurde. Valencia-aanvoerder José Luis Gayá zei in gesprek met Movistar dat zijn ploeg riskeerde om minstens drie punten in mindering te krijgen.

"En misschien nog wel meer, zo werd ons verteld. Als Diakhaby ons niet had gevraagd door te spelen, hadden we dat ook niet gedaan. Hij was er kapot van en kon zelf niet verder", aldus Gayá, die van Diakhaby heeft gehoord wat er precies is gezegd door Cala. "Maar het is een heel lelijke belediging die ik niet wil herhalen."

Valencia-verdediger Mouctar Diakhaby vertelt de scheidsrechter dat hij racistisch bejegend is en loopt daarna met zijn ploeggenoten van het veld. Foto: ANP

Cádiz blijft (voorlopig) achter Cala staan

In tegenstelling tot Diakhaby, die een gele kaart kreeg toen hij in woede ontstak, bleef Cala in eerste instantie wel op het veld staan bij de hervatting van de wedstrijd. Cádiz-trainer Álvaro Cervera besloot de centrale verdediger halverwege alsnog te wisselen, naar eigen zeggen omdat hij al een gele kaart op zak had.

"Juan vertelde me dat hij Diakhaby nooit heeft beledigd", zei Cervera na de wedstrijd. "We moeten dergelijke vergrijpen veroordelen als ze voorkomen, maar ik geloof wat mijn speler mij heeft verteld."

Cádiz blijft (voorlopig) ook achter Cala staan. "We zijn tegen alle vormen van racisme. Maar we geloven ook in de integriteit van de spelers, die fel tegen racisme zijn en zich altijd voorbeeldig hebben gedragen in wedstrijden."

Valencia zegt er in een verklaring te vertrouwen dat de zaak wordt onderzocht door de betrokken instanties en noemt het "een verdrietige dag voor de sport". Cádiz won de wedstrijd uiteindelijk met 2-1 door een laat doelpunt van Marcos Mauro.

