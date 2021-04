Tottenham Hotspur heeft zondag de racistische uitingen op sociale media jegens Davinson Sánchez veroordeeld. De Colombiaanse verdediger was na de competitiewedstrijd tegen Newcastle United (2-2) het mikpunt van racistische opmerkingen.

De 24-jarige Sánchez, die in het seizoen 2016/2017 voor Ajax uitkwam, deelde een screenschot van zijn Instagram-account waarop afbeeldingen van apen te zien waren.

"We walgen van de racistische berichten die Davinson Sánchez heeft ontvangen en roepen socialemediaplatforms op om actie te ondernemen", meldt Tottenham Hotspur op Twitter. "Wij staan ​​achter Davinson Sánchez en iedereen die online nog steeds wordt misbruikt."

Tottenham gaf in de slotfase een 1-2-voorsprong uit handen tegen Newcastle. Door het gelijkspel verspeelden de 'Spurs' dure punten in de strijd om de Champions League-tickets en staan ze nu vijfde in de Premier League.

Sánchez is al de zoveelste speler in de Premier League die het doelwit is geworden van online racisme. Eerder overkwam onder anderen Anthony Martial, Axel Tuanzebe, Marcus Rashford (allen Manchester United) en Reece James (Chelsea) hetzelfde.

Veel clubs en bonden strijden al lang tegen racisme in het voetbal, ook in Nederland. Zo lanceerde de KNVB in november 2019 een plan van aanpak na het veelbesproken incident rond Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira en zei de bond exact een jaar later dat veel van die plannen inmiddels gerealiseerd zijn.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League