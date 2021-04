Atlético Madrid is zondagavond tegen een nederlaag aan gelopen in La Liga. De koploper ging met 1-0 onderuit bij Sevilla en kan concurrent FC Barcelona maandag tot op één punt zien naderen.

Sevilla kreeg al na acht minuten de uitgelezen kans om de score te openen toen de bal op de stip ging na een overtreding van Saúl. De strafschop van Lucas Ocampos werd echter gekeerd door Jan Oblak, die in het vorige duel van Atlético met Deportivo Alavés (1-0-zege) ook al een penalty stopte.

De brilstand bleef lange tijd op het scorebord staan in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, totdat Marcos Acuña in de zeventigste minuut het doel vond voor Sevilla. De Argentijn kopte raak uit een afgemeten voorzet van Jesús Navas.

Atlético slaagde er vervolgens niet meer in om een punt te pakken, al was invaller Ángel Correa in blessuretijd nog dicht bij de gelijkmaker. De Madrilenen moeten het in de volgende wedstrijd tegen Real Betis zonder Luis Suárez en Marcos Llorente stellen. Zij kregen beiden een gele kaart tegen Sevilla en zijn volgende week zondag geschorst.

Bij Sevilla speelde Luuk de Jong ruim een uur mee en bleef Karim Rekik op de bank. 'Los Rojiblancos' bezetten de vierde plaats.

Vreugde bij Sevilla na de treffer van Marcos Acuña. Vreugde bij Sevilla na de treffer van Marcos Acuña. Foto: ANP

Barcelona speelt maandag tegen Valladolid

Door de nederlaag van Atlético kan nummer drie Barcelona maandag op één punt van de koploper komen. De ploeg van coach Ronald Koeman moet daarvoor in Camp Nou winnen van Real Valladolid.

De voorsprong van Atlético op nummer twee Real Madrid, dat zaterdag van Eibar (2-0) won, is drie punten. Real speelt volgende week zaterdag in Estadio Alfredo Di Stéfano 'El Clásico' tegen Barcelona.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga