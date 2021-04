Sébastien Haller is er blij mee dat hij zondag na een iets mindere periode het winnende doelpunt maakte tegen sc Heerenveen (1-2). De Ajax-spits maakte na afloop van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat het hem echt niet meer bezighoudt dat zijn club hem begin februari vergat in te schrijven voor de knock-outfase van de Europa League.

Haller probeerde voor de camera van ESPN uit te leggen dat hij zich stoort aan sommige verhalen in de media, waarop de verslaggever veronderstelde dat de recordaankoop van Ajax iets minder in zijn vel zat doordat hij niet mag meedoen tijdens de Europese wedstrijden. Daar maakte Haller korte metten mee.

"Dit is precies wat ik bedoel. Jullie blijven er maar over praten dat ik geen Europese wedstrijden speel en dat het me frustreert. Daar is helemaal niets van waar", aldus de voormalige speler van FC Utrecht.

"Ik vind het juist mooi om te zien hoe mijn teamgenoten het doen. Natuurlijk had ik graag mee willen doen, maar dat is nu eenmaal gebeurd. Het houdt me niet bezig. Ik ben er alleen mee bezig dat ik moet presteren als ik wél speel."

Sébastien Haller kwam in het Abe Lenstra Stadion tot zijn eerste Ajax-goal in een maand tijd. Foto: ANP

'Dit had ik even nodig'

De 26-jarige Haller gaf wel toe dat hij het doelpunt in Heerenveen, zijn zevende competitiegoal in dienst van Ajax, goed kon gebruiken. "Ik had een tijdje niet gescoord en gespeeld, dus ik heb dit gevoel erg gemist. Dit had ik even nodig en het team ook. De drie punten zijn extra belangrijk nu het einde van het seizoen nadert", zei hij.

"Ik maakte me niet echt zorgen, want we moeten gewoon goed spelen. Natuurlijk is het een beetje frustrerend als het even niet loopt, en dan vooral wat mensen ervan denken. Er wordt dan meteen benadrukt dat ik niet goed speel."

Dankzij de zege in het Abe Lenstra Stadion heeft Ajax nog altijd elf punten voorsprong op PSV en AZ, die allebei bovendien een wedstrijd meer gespeeld hebben. De Amsterdammers spelen donderdag tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League en gaan zondag op bezoek bij VVV-Venlo.

