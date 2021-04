De spelers van Valencia zijn zondag tijdens de wedstrijd tegen Cádiz CF kort van het veld gestapt. Ze zouden dat hebben gedaan uit protest tegen het racistisch bejegenen van Mouctar Diakhaby door een speler van de thuisclub.

De zwarte verdediger Diakhaby ontstak na een half uur spelen in woede toen er iets tegen hem werd gezegd. Hij moest in bedwang gehouden worden en maakte aanstalten om van het veld te stappen, waarna zijn ploeggenoten en de complete staf besloten met hem mee te gaan.

Na een korte onderbreking werd de wedstrijd weer hervat, al bleef Diakhaby achter in de kleedkamer. De vermoedelijke dader Juan Cala, maker van de openingstreffer, verscheen wel weer binnen de lijnen. In de rust besloot Cadiz-trainer Álvaro Cervera hem alsnog te wisselen.

Volgens Valencia besloten de spelers en stafleden na de korte onderbreking terug te keren naar het veld op uitdrukkelijk verzoek van Diakhaby. "We zijn één met jou", liet de clubleiding via Twitter weten. "Nee tegen racisme."

Valencia volgt voorbeeld van spelers Basaksehir

De wedstrijd tussen de nummer twaalf en vijftien van de Spaanse La Liga was pas een half uur onderweg. Het stond op het moment van onderbreken 1-1. Uiteindelijk won het in degradatienood verkerende Cádiz met 2-1 door een late treffer van Marcos Mauro.

Bij Valencia ontbrak Jasper Cillessen. De doelman raakte geblesseerd in de warming-up van de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland.

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat spelers uit de hoogste Europese voetbalcompetities na vermeend racisme van het veld stappen. Dit seizoen legde Basaksehir de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain lam nadat assistent-coach Pierre Webó door de vierde official zou zijn aangeduid als "Allu negru" ('die zwarte man'). Het duel werd pas een dag later uitgespeeld.