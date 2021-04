Erik ten Hag vindt niet dat hij zondag tactisch de fout in is gegaan bij Ajax. Zijn ploeg won met een onorthodoxe opstelling weliswaar met 1-2 van sc Heerenveen, maar de Eredivisie-koploper was duidelijk zoekende in het Abe Lenstra Stadion.

Ten Hag koos er bij afwezigheid van de lang geblesseerde Daley Blind voor om de jonge Devyne Rensch op het middenveld te zetten in plaats van achterin, waar onder meer Edson Álvarez en Jurriën Timber stonden. Tijdens de wedstrijd rouleerde hij een paar keer met die spelers.

"Ik heb geen spijt van mijn opstelling, omdat ik dit wilde zien. Hier hebben we weer bepaalde indrukken mee opgedaan. Rensch komt normaal gesproken ook veel op het middenveld, daar is hij voor opgeleid", zei Ten Hag voor de camera van ESPN.

"Het gaat erom wat ik beoog. Dat is winnen, maar ik kijk ook weer verder. We moeten iets gaan oplossen nu Blind voor langere tijd is weggevallen. Laat de trainer maar z'n gang gaan. We gaan ontwikkelen, nemen dit mee en dan maken we donderdag weer keuzes."

Ajax staat donderdag in de Johan Cruijff ArenA tegenover AS Roma tijdens het eerste kwartfinaleduel van de Europa League. Een week later reizen de Amsterdammers af naar Italië voor de return.

Edson Álvarez was een van de spelers die in Heerenveen van positie naar positie schoof. Foto: Pro Shots

'Fouten hadden met tempo en mentaliteit te maken'

Ten Hag gaf toe dat Ajax in Heerenveen niet het gebruikelijke niveau haalde, al vond hij niet dat dat per se door de absentie van Blind kwam. "Hij is een ontiegelijk goede speler en belangrijk voor ons spel, maar we hebben ook een aantal wedstrijden zonder hem heel erg goed gespeeld én gewonnen", aldus de coach.

"We maakten een paar fouten die we normaal gesproken niet maken. Dat had vooral te maken met het tempo en de mentaliteit waarmee de ploeg op het veld kwam."

Ajax zette met de overwinning in Friesland een nieuwe stap naar de 35e landstitel uit de clubhistorie. De Amsterdammers hebben nog altijd elf punten voorsprong op achtervolgers PSV en AZ, die bovendien een wedstrijd meer hebben gespeeld.

