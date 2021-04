Ajax is zondag met de schrik vrijgekomen in de Eredivisie. De koploper boog op bezoek bij sc Heerenveen een 1-0-achterstand om in een zwaarbevochten 1-2-zege.

Ajax kwam al snel op achterstand door een doelpunt van Mitchell van Bergen. De Amsterdammers brachten voor rust de stand in evenwicht dankzij een strafschop van Dusan Tadic en trokken na de pauze aan het langste eind door een treffer van Sébastien Haller.

In de warming-up kreeg Ajax nog wel een flinke tegenvaller te verwerken. Maarten Stekelenburg viel geblesseerd uit. Het is nog niet duidelijk of hij donderdag in actie kan komen in de heenwedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League.

Ajax heeft liefst elf punten voorsprong op naaste belagers PSV en AZ en bovendien een duel tegoed. De ploeg van trainer Erik ten Hag is kampioen als het de komende drie wedstrijden wint. Heerenveen staat op de tiende plaats en kan zich nog plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal.

Inmiddels is Ajax al 24 wedstrijden op rij ongeslagen in alle competities. Dat is de langste reeks sinds 1995, toen de hoofdstedelingen onder leiding van trainer Louis van Gaal in 42 achtereenvolgende duels niet verloren. Ajax won dat seizoen onder meer de Champions League.

Dusan Tadic benut een strafschop, maar Erwin Mulder zit er nog met zijn vingertoppen aan. Dusan Tadic benut een strafschop, maar Erwin Mulder zit er nog met zijn vingertoppen aan. Foto: Pro Shots

Ajax ontsnapt paar keer aan achterstand

Ajax begon stroef tegen Heerenveen en ontsnapte al snel een paar keer aan een achterstand. Henk Veerman schoot eerst oog in oog met Scherpen, die zijn Eredivisie-debuut maakte voor Ajax, in het zijnet en mikte even later naast, nadat hij de bal zo in de voeten kreeg geschoven van Scherpen.

Na een klein half uur was het alsnog raak voor Heerenveen. Van Bergen speelde simpel Edson Álvarez, die werd opgesteld als centrale verdediger waardoor Devyne Rensch moest fungeren als middenvelder, uit en schoof de bal door de benen van Scherpen.

Ajax leek wakker te zijn geschrokken en gaf vanaf dat moment eindelijk druk. Dat resulteerde meteen in een aantal grote kansen op de gelijkmaker. Die waren echter niet besteed aan tot twee keer toe David Neres (reddingen Erwin Mulder) en Tadic (van de lijn gehaald).

Tien minuten voor rust viel uiteindelijk wel de 1-1. Tadic mocht na een domme handsbal van Jan Paul van Hecke bij een hoekschop vanaf 11 meter aanleggen en faalde niet, al zat Mulder nog wel met zijn vingers aan die inzet. Het was voor Tadic zijn veertiende competitiegoal van dit seizoen.

Kjell Scherpen houdt met een knappe ingreep Mitchell van Bergen van scoren af. Kjell Scherpen houdt met een knappe ingreep Mitchell van Bergen van scoren af. Foto: Pro Shots

Ajax komt weer goed weg

Ajax ging nog voor rust op zoek naar de 1-2, maar bleef aan de andere kant ook slordig. Henk Veerman had Heerenveen na een misverstand tussen Rensch en Lisandro Martínez opnieuw aan de leiding moeten brengen, maar hij schoot wederom veel te wild naast.

In de tweede helft was het spelbeeld aanvankelijk hetzelfde. Ajax startte weer matig, maar Heerenveen strafte dat opnieuw niet meteen af. Van Bergen mocht na een fraaie pass van Joey Veerman alleen op Scherpen af, maar dit keer kwam de keeper wel als winnaar uit de strijd.

Ajax was wat dat betreft een stuk effectiever en kwam na ruim een uur op 1-2. Haller verlengde bewust een schot van Lisandro Martínez, waardoor Mulder kansloos was. De VAR bekeek het doelpunt minutenlang, maar constateerde dat er geen sprake was van buitenspel.

Daarmee verdween ook de energie bij Heerenveen om nog voor een verrassing te kunnen zorgen. Ajax bleef redelijk eenvoudig overeind en zette opnieuw een grote stap naar de 35e landstitel in de clubgeschiedenis. In de komende weken wachten duels met RKC Waalwijk, FC Utrecht en AZ in de Eredivisie.