Roger Schmidt zit er niet zo mee dat Mohamed Ihattaren zich zondag liet gaan na zijn doelpunt tegen Heracles Almelo. De PSV-trainer hoopt vooral dat de spelmaker, met wie hij dit seizoen al een paar keer overhoop lag, zich opricht na een moeilijke periode.

Ihattaren viel in tegen Heracles, schoot in de slotminuut prachtig raak en maakte zijn eerste goal sinds 19 december vorig jaar. De veelbesproken middenvelder rende vervolgens vol emotie en frustratie naar de camera en schreeuwde: "Niemand die mij kapot krijgt."

"Ik ben blij dat hij een mooi doelpunt maakte. Hopelijk geeft het hem zelfvertrouwen en kan hij deze lijn doortrekken", zei Schmidt tegen ESPN toen hij terugzag hoe Ihattaren zijn doelpunt vierde.

De Duitser had tijdens de interlandperiode tijd om te investeren in zijn band met Ihattaren, die niet werd opgeroepen voor Oranje én Jong Oranje. "Maar ik praat met alle spelers en steun ze op dezelfde manier. Ze hebben allemaal goed getraind, dit zijn belangrijke momenten voor zulke spelers", zei hij.

"Ihattaren is goed, maar we hebben een sterke selectie. Hij moet laten zien dat hij beter is dan Mario Götze, Cody Gakpo, Donyell Malen en Eran Zahavi. Ik maak geen persoonlijk onderscheid, ik kijk alleen naar kwaliteit en naar wie ik het beste kan gebruiken."

Dumfries: 'Fantastisch voor Ihattaren'

Aanvoerder Denzel Dumfries, die in de eerste helft zelf voor de 2-0 zorgde tegen Heracles, was blij dat Ihattaren scoorde. "Fantastisch voor hem. Daarna kwam er een stukje emotie en frustratie los. Hij is een goede voetballer, wil altijd spelen en is goed bezig. Op de trainingen laat hij het zien", aldus de rechtsback.

"Ik kan me voorstellen dat het aan hem knaagt dat hij weinig minuten krijgt. Dit is het enige antwoord, dat doet hij fantastisch. Het is mooi dat hij zijn kwaliteiten laat zien aan de rest."

PSV houdt de tweede plek in de Eredivisie, die recht geeft op deelname aan de Champions League-voorrondes, in bezit. De Eindhovenaren gaan tijdens de volgende speelronde op bezoek bij VVV-Venlo.

