Manchester United heeft zondagavond een moeizame overwinning geboekt in de Premier League. Met Donny van de Beek als invaller was de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer op Old Trafford met 2-1 te sterk voor Brighton & Hove Albion. Eerder op de dag gaf Tottenham Hotspur de zege uit handen bij Newcastle United.

Manchester United kwam na een klein kwartier door een treffer van oud-speler Danny Welbeck verrassend op achterstand tegen laagvlieger Brighton. De 42-voudig Engels international, die van 2008 tot en met 2014 voor United uitkwam, kopte van dichtbij een rebound binnen.

Pas na iets meer dan een uur spelen herstelde de thuisploeg het evenwicht. Marcus Rashford vond het doel na goed voorbereidend werk van Bruno Fernandes.

Acht minuten voor tijd kwam Van de Beek binnen de lijnen bij United en een minuut later zorgde Mason Greenwood voor de winnende. De aanvaller kopte raak uit een voorzet van Paul Pogba. Bij Brighton maakte Joël Veltman de negentig minuten vol en bleef Davy Pröpper op de bank.

Dankzij de overwinning verstevigde United de tweede plaats. De voorsprong op nummer drie Leicester City, dat zaterdag thuis van koploper Manchester City (0-2) verloor, is nu vier punten. De achterstand op City bedraagt veertien punten, al heeft United nog een duel tegoed.

Joe Willock zorgt in de slotfase voor de gelijkmaker van Newcastle United tegen Tottenham Hotspur. Foto: ANP

Tottenham geeft zege uit handen

Op St. James' Park verspeelde Tottenham Hotspur tegen Newcastle United kostbare punten in de strijd om de Champions League-tickets: 2-2. Joelinton bracht Newcaslte na een klein half uur op voorsprong. Binnen zes minuten draaide Kane de achterstand van Tottenham, waarbij Steven Bergwijn niet tot de selectie behoorde, om in een voorsprong.

De Engelse spits bracht zijn totaal in de Premier League op 162 doelpunten, waarmee hij Jermain Defoe heeft geëvenaard op de achtste plek van de topscorerslijst aller tijden. In de slotfase verzuimde Kane met een schot op de paal zijn hattrick te completeren, waarna invaller Joe Willock aan de andere kant voor de gelijkmaker zorgde.

Door het gelijkspel bezet Tottenham nu de vijfde plaats. De achterstand op nummer vier Chelsea, dat zaterdag een stevige nederlaag tegen West Bromwich Albion (2-5) leed, bedraagt twee punten. De 'Spurs' hebben evenveel punten als Liverpool en West Ham United.

Erik Pieters viel na iets meer dan een half uur met een blessure uit bij Burnley, dat met 3-2 verloor bij Southampton. Anwar El Ghazi won met middenmoter Aston Villa met 3-1 van laagvlieger Fulham, waarbij Kenny Tete de hele wedstrijd speelde en Terence Kongolo op de bank bleef.

