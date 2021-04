Maarten Stekelenburg is zondag geblesseerd afgehaakt in de warming-up van Ajax voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen in de Eredivisie. De doelman wordt vervangen door Kjell Scherpen.

Het is nog niet duidelijk wat Stekelenburg mankeert. Ajax speelt donderdag in eigen huis de heenwedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League.

Scherpen maakt tegen Heerenveen zijn Eredivisiedebuut voor Ajax. Hij speelde eerder dit seizoen wel in de beker tegen FC Utrecht (5-4-zege). Vorige week maakte hij nog indruk bij Jong Oranje tijdens de groepsfase van het EK onder 21.

Ajax moet het al enige tijd stellen zonder André Onana, die tot januari is geschorst vanwege een dopingovertreding. Stekelenburg vervangt hem sinds februari en doet dat voortreffelijk. Hij werd vorige maand voor het eerst in jaren opgeroepen voor het Nederlands elftal.

De Amsterdammers kampen met de nodige personele problemen in de aanloop naar het treffen met Roma. Naast Onana is Sébastien Haller niet speelgerechtigd door een administratieve fout en ontbreekt Daley Blind door een zware enkelblessure.

Heerenveen-Ajax is zondag om 16.45 uur begonnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag is dicht bij de 35e landstitel in de clubgeschiedenis. Ajax gaat aan kop met acht punten voorsprong op naaste belagers PSV en AZ en heeft bovendien nog twee wedstrijden tegoed.