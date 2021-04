PSV heeft zondag mede dankzij een schitterend doelpunt van Mohamed Ihattaren met 3-0 van Heracles Almelo gewonnen. De veelbesproken spelmaker viel in, bepaalde in de extra tijd de eindstand en reageerde vol emotie en frustratie.

Ihattaren, die dit seizoen meermaals in de clinch lag met trainer Roger Schmidt en onlangs buiten de EK-selectie van Jong Oranje viel, trok in de slotminuut naar binnen en vond prachtig de kruising. Hij richtte zich vervolgens boos tot een camera en riep: "Niemand die mij kapot krijgt."

Tot dat moment had Olivier Boscagli de hoofdrol voor zich opgeëist. De Fransman, die door Schmidt meestal als verdediger wordt gebruikt, kreeg tegen Heracles weer eens een kans als middenvelder en gaf voor rust de assist bij doelpunten van Donyell Malen en aanvoerder Denzel Dumfries.

De overwinning betekent dat PSV de tweede plaats, die recht geeft op het spelen van Champions League-voorrondes, weer in handen heeft. Die positie werd zaterdag even overgenomen door AZ, dat ondanks een vroege rode kaart voor aanvoerder Teun Koopmeiners met 0-1 van Willem II won.

Heracles beleeft een wisselvallig seizoen. De formatie van coach Frank Wormuth leed in het Philips Stadion de twaalfde nederlaag van het seizoen en staat negende, waarmee er nog wel een kleine kans is op Europees voetbal.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande video voor beelden van de uitbarsting van Mohamed Ihattaren.

Soeverein PSV gaat goed met kansen om

Met Boscagli - die al eerder dit seizoen een goede indruk op het middenveld had gemaakt - in de ploeg was het bij de eerste kans raak voor PSV. Boscagli stuurde Malen de diepte in, waarop de aanvaller naar binnen trok en keeper Janis Blaswich in de korte hoek verschalkte.

Gesterkt door de voorsprong was PSV veruit de betere ploeg, al werden lange tijd geen echte kansen gecreëerd. Na ruim twintig minuten resulteerde ook de tweede mogelijkheid in een treffer: Dumfries kopte fraai raak na een afgemeten voorzet van opnieuw Boscagli.

Na de openingsfase gebeurde er lange tijd niet veel in Eindhoven. PSV was nog gevaarlijk via Malen en Mario Götze en ook Heraclied Delano Burgzorg stichtte wat gevaar, maar daar bleef het voor rust bij.

In de tweede helft was er amper opwinding, het dominante PSV creëerde weinig en Heracles was vrijwel machteloos. Het venijn zat in de staart, toen invaller Ihattaren prachtig binnenkrulde en alle frustratie van zich afschreeuwde.

Aanvoerder Denzel Dumfries zette PSV voor rust met een kopbal op 2-0. Aanvoerder Denzel Dumfries zette PSV voor rust met een kopbal op 2-0. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie