ADO Den Haag heeft zondag niet kunnen profiteren van de nederlagen van de concurrentie in de strijd om degradatie uit de Eredivisie. De hekkensluiter verloor kansloos met 1-4 van FC Utrecht.

FC Utrecht was veel beter dan het tamme ADO, dat al dertien competitiewedstrijd op rij zonder zege is, en stond halverwege al op 0-3. De bezoekers konden het zich daardoor veroorloven om het na rust wat rustiger aan te doen, maar de marge bleef desondanks drie.

Nog net binnen tien minuten kwam FC Utrecht op een 0-1-voorsprong. Gyrano Kerk kon na een lange bal van Adam Maher zo op doelman Martin Fraisl af en faalde niet. Ruim vijf minuten later verdubbelde FC Utrecht de score. Joris van Overeem schoot de bal ter hoogte van de zestienmeterlijn knap in de verre hoek.

Vlak voor de pauze liep FC Utrecht zelfs uit naar een 0-3-voorsprong. Othman Boussaid krulde de bal van een meter of twintig op fraaie wijze in de kruising. Smet op de verder perfecte eerste helft was het geblesseerd uitvallen van Mimoun Mahi en Bart Ramselaar.

In de laatste twintig minuten redde ADO met de 1-3 van Jonas Arweiler, die de bal na slap ingrijpen van Benaissa Benamar tegendraads binnenschoot, maar FC Utrecht bepaalde snel daarna de eindstand op 1-4 via Maher, die zijn poging van zo'n 25 meter van richting zag worden veranderd.

ADO heeft met nog zes speelrondes te gaan nog altijd vier punten achterstand op de zestiende plaats van VVV-Venlo, die aan het einde van het seizoen play-offvoetbal betekent. FC Utrecht verstevigde de zevende plek, die recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

