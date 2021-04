Feyenoord-trainer Dick Advocaat was zondag na afloop van het duel met Fortuna Sittard (2-0-winst) lovend over Steven Berghuis, maar tegelijkertijd kritisch op Róbert Bozeník. De 29-jarige Berghuis had met een assist en een goal een belangrijk aandeel in de zege, terwijl Bozeník verschillende grote kansen miste.

"Zonder iemand anders tekort te doen: vandaag hebben jullie ook kunnen zien hoe goed Steven Berghuis is als hij gewoon zichzelf is", zei de 72-jarige Advocaat bij ESPN over Berghuis. "Het hele elftal heeft hard gewerkt, maar hij heeft extra klasse."

Berghuis gaf kort na rust een afgemeten voorzet op Bryan Linssen, die daaruit van dichtbij met een kopbal de score kon openen. In de slotfase bepaalde Berghuis zelf de eindstand door uit een counter de 2-0 achter Fortuna-doelman Yanick van Osch te schuiven.

Met zijn goal en assist trok Berghuis zijn uitstekende vorm door. Vorige week zaterdag noteerde hij namens Oranje zijn eerste interlandgoal en dinsdag kwam hij in het WK-kwalificatieduel met Gribraltar ook al tot scoren.

Róbert Bozeník speelde een ongelukkig wedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Advocaat ziet Bozeník op training wél scoren

Het sterke optreden van Berghuis stond in schril contrast met de wedstrijd van Bozeník, die vanwege de vele afwezigen bij Feyenoord weer eens in de basis mocht beginnen. De 21-jarige aanvaller miste met name in de eerste helft een aantal grote kansen en werd na rust gewisseld.

"Hij had in de eerste helft wel een goal moeten maken", vond Advocaat. "Na een 2-0-zege moet ik positief zijn over hem, want hij heeft wel heel hard gewerkt. Maar hij krijgt ook veel kansen en die moet hij afronden. Dat kan hij ook, want dat zie ik hem op de training ook doen. Het moet beter."

Feyenoord staat dankzij de zege op Fortuna steviger op de vijfde plek in de Eredivisie. De Rotterdammers vervolgen de competitie zondag met een uitwedstrijd bij FC Utrecht.

