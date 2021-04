Lieke Martens heeft zondag opnieuw een imponerende overwinning geboekt met FC Barcelona. De topclub was met liefst 7-1 te sterk voor nummer twee Levante en verlengde daarmee een bizarre zegereeks.

Halverwege was het mede dankzij een assist van Martens al 3-0. Pas ver in blessuretijd, bij een stand van 7-0, redde Levante de eer. Barcelona won tot dusver alle 22 competitiewedstrijden en deed dat vrijwel steeds met grote cijfers.

Het tegendoelpunt tegen Levante was zeer zeldzaam, want tot de wedstrijd tegen de nummer twee had Barcelona dit seizoen pas drie goals geïncasseerd. De ploeg van Martens staat inmiddels op liefst 110 gemaakte treffers. Met vorig seizoen meegerekend staat de reeks zelfs op 26 competitiezeges en een doelsaldo van 131-4.

De marge ten opzichte van Levante, dat ook nog eens drie wedstrijden meer heeft gespeeld, is inmiddels opgelopen tot twaalf punten. Martens en Barcelona zijn dus hard op weg naar de landstitel nadat de ploeg in het voortijdig afgebroken vorige seizoen ook al tot kampioen werd uitgeroepen.

Barcelona maakt ook nog kans op het winnen van de Champions League. Onlangs werd ten koste van Manchester City de halve eindstrijd bereikt, waarin Paris Saint-Germain of Olympique Lyon de tegenstander is. Bayern München en Chelsea staan in de andere halve finale.