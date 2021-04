De voetbalsters van Ajax hebben zondag voor het eerst in de clubgeschiedenis de Eredivisie Cup veroverd. De Amsterdammers wonnen in de beslissende vijfde ronde met 3-2 van titelverdediger FC Twente.

Ajax leek aanvankelijk een opvallend eenvoudige middag tegemoet te gaan. De thuisclub stond na een half uur al op een comfortabele 2-0-voorsprong door doelpunten van Nikita Tromp en Marjolijn van den Bighelaar.

FC Twente toonde echter veerkracht en kwam nog voor rust op gelijke hoogte dankzij treffers van Fenna Kalma en Sisca Folkertsma. Ajax trok in de tweede helft alsnog aan het langste eind door een snelle goal van opnieuw Van den Bighelaar.

De opzet van de Eredivisie Cup is sinds dit seizoen gewijzigd in een laddercompetitie van vijf enkele duels, waarbij clubs elkaar mogen uitdagen. PSV was in het afgebroken vorige seizoen in de Vrouwen Eredivisie koploper en begon het bekertoernooi daarom op de hoogste sport van de ladder.

De winnende ploeg van de vier duels in elke speelronde promoveert of blijft actief op het hoogste niveau en de verliezende ploeg degradeert of blijft actief op het laagste niveau. De finale gaat tussen de twee teams die in de vijfde speelronde op het hoogste niveau uitkomen.

Vrijdag werden al de overige wedstrijden in de vijfde ronde gespeeld en toen waren er zeges voor PSV (5-1 tegen PEC Zwolle), ADO Den Haag (4-1 tegen Excelsior) en VV Alkmaar (3-4 tegen sc Heerenveen).