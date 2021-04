Feyenoord heeft zondag in de Eredivisie met 2-0 gewonnen van Fortuna Sittard. Trainer Dick Advocaat miste door een corona-uitbraak op de club verschillende spelers, maar zag zijn ploeg toch winnen.

Bryan Linssen kopte kort na rust de 1-0 achter doelman Yanick van Osch en Steven Berghuis bepaalde de eindstand tien minuten voor tijd door af te ronden uit een counter.

Feyenoord moest het vanwege de corona-uitbraak stellen zonder onder anderen Luis Sinisterra, Orkun Kökçü en Marcos Senesi. Ook Lucas Pratto maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie.

Voor Feyenoord was de zege op Fortuna een welkome opsteker nadat er in de afgelopen zes duels slechts één keer werd gewonnen. De Rotterdammers hebben de punten hard nodig in de strijd om Europees voetbal.

Feyenoord staat dankzij de zege op Fortuna steviger op de vijfde plek in de Eredivisie. Het elftal van Advocaat vervolgt de competitie volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Fortuna Sittard slaagde er zondag niet in om Feyenoord aan het wankelen te brengen. Foto: ANP

Bozeník laat mogelijkheden onbenut

Het flink gewijzigde Feyenoord kwam maar moeizaam op gang in de eigen Kuip. De thuisploeg slaagde er in de openingsfase niet in om grote kansen te creëren, maar werd wel op gang geholpen door Fortuna-verdediger Martin Angha, die de bal verschillende keren zomaar in de schoenen van zijn tegenstander speelde.

Feyenoord slaagde er via Róbert Bozeník echter niet in om optimaal te profiteren van het geklungel van Angha. De Slowaakse spits, die vanwege de vele afwezigen weer eens in de basis mocht beginnen, schoot bij zijn eerste poging voorlangs en even later stuitte hij op Van Osch.

Tegelijkertijd was Fortuna, dat dit seizoen onder leiding van trainer Sjors Ultee opvallend goed presteert, niet bij machte om Feyenoord voor rust aan het wankelen te brengen. Kansen voor Mats Seuntjens (een van richting veranderd schot) en Zian Flemming (een kopbal in de handen van Justin Bijlow) bleven onbenut.

Steven Berghuis is tegen Fortuna Sittard opnieuw goud waard voor Feyenoord. Foto: Pro Shots

Berghuis met assist en goal belangrijk

Flemming had kort na rust een enorme kans onbenut gelaten - hij miste de bal van heel dichtbij - toen het aan de andere kant wél raak was. Berghuis bracht op fraaie wijze Linssen in stelling, die vervolgens beheerst raak kopte.

Feyenoord, waar Achraf El Bouchataoui in de slotfase zijn debuut mocht maken, controleerde vervolgens het duel en gaf Fortuna niet de gelegenheid om terug in de wedstrijd te komen.

Zeven minuten voor tijd belandde de bal uit een razendsnelle counter voor de voeten van Berghuis, die een-op-een met Van Osch koelbloedig afrondde.

Berghuis trok zo zijn uitstekende vorm van de afgelopen weken bij Oranje, waar hij zijn eerste twee goals maakte, door bij zijn club. Tegen Fortuna noteerde Berghuis voor Feyenoord zijn zestiende goal in de Eredivisie.

