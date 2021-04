Klaas-Jan Huntelaar kon zaterdag nauwelijks genieten van zijn doelpunt tegen Bayer Leverkusen. De 37-jarige spits werd door zijn goal de oudste doelpuntenmaker in de geschiedenis van Schalke 04, maar zag zijn ploeg desondanks met 2-1 verliezen.

"Het is een mooie statistiek, maar voor mij gaat het daar niet om", zei Huntelaar over zijn recordtreffer. De 76-voudig international van Oranje maakte afgelopen winter de overstap van Ajax naar Gelsenkirchen, maar kwam vanwege blessureleed nog nauwelijks aan spelen toe.

"We verliezen met 2-1 en hebben nu niks, al was ons spel wel beter dan de laatste tijd. Dat gevoel kunnen we meenemen naar de volgende wedstrijd zodat we ons van onze beste kant kunnen laten zien", vervolgde Huntelaar.

Huntelaar zorgde tien minuten voor tijd voor de 2-1. Hij nam een voorzet aan op zijn borst en schoot de bal met links hard in de verre hoek. Even daarvoor dacht hij al de 1-1 te hebben gemaakt, maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

'Huntelaar zorgt voor extra energie in het veld'

Trainer Dimitrios Grammozis was ondanks de nederlaag van zijn ploeg lovend over de inbreng van Huntelaar, die voor het eerst sinds zijn rentree bij Schalke 04 weer in de basis mocht beginnen.

"Met zijn uitstraling zorgt hij voor extra energie in het veld", aldus de Griekse coach. "Hij heeft niet veel kansen nodig. Het zegt veel over zijn mentaliteit dat hij niet gewisseld wilde worden en negentig minuten in het veld wilde blijven staan."

Schalke heeft een wonder nodig voor lijfsbehoud. De hekkensluiter, die dit seizoen pas één keer won in competitieverband, heeft liefst dertien punten achterstand op de zestiende plaats van 1. FC Köln. Die plek geeft recht op het spelen van nacompetitie voor promotie of degradatie.

