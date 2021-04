Feyenoord-trainer Dick Advocaat moet het zondagmiddag in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard zonder Luis Sinisterra, Orkun Kökçü en Marcos Senesi stellen. Vanwege twee coronagevallen bij de Rotterdamse club, moeten vijf Feyenoord-spelers het duel met de Limburgers aan zich voorbij laten gaan.

Feyenoord meldde eerder deze week alleen dat er twee spelers waren besmet met het coronavirus en dat nog eens drie spelers vanwege quarantaineverplichtingen de wedstrijd zouden missen. De club maakte geen namen bekend. Kökçü bevestigde zondag dat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

Ook Lucas Pratto zit niet bij de wedstrijdselectie. Van Nicolai Jørgensen was al bekend dat hij het duel met Fortuna moet laten schieten. De Deen kampt met een enkelblessure.

Vanwege de vele afwezigen heeft Feyenoord slechts zeven wisselspelers op de bank zitten. Keyennu Lont, speler van Feyenoord onder 21, debuteert in de wedstrijdselectie.

Sinisterra, Kökçü en Senesi stonden voor de interlandperiode twee weken geleden nog in de basis in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (1-1). Door de vele afwezigen heeft Advocaat basisplaatsen ingeruimd voor onder anderen Uros Spajic, Mark Diemers en Róbert Bozeník.

Bijlow keert terug onder de lat

Ook Leroy Fer mag weer eens aan de aftrap verschijnen en onder de lat maakt Justin Bijlow zijn opwachting. De 21-jarige keeper krijgt de voorkeur boven Nick Marsman, die eerder dit seizoen een sterke indruk maakte toen Bijlow geblesseerd was.

Feyenoord-Fortuna Sittard is om 12.15 uur de eerste Eredivisie-wedstrijd van zondag. De Rotterdammers staan vijfde in de Eredivisie en moeten in de resterende speelrondes knokken voor een ticket voor Europees voetbal.

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Spajic, Malacia; Fer, Diemers, Toornstra; Berghuis, Bozeník, Linssen.

Fortuna Sittard: Van Osch; Tirpan, Angha, Janssen, Cox; Tekie, Rienstra, Flemming; Hansson, Polter, Seuntjens.

