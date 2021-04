FC Twente-doelman Joël Drommel had zaterdagavond na afloop van het duel met Vitesse (1-2-verlies) geen goed woord over voor scheidsrechter Pol van Boekel. Volgens de keeper was de nipte nederlaag van zijn ploeg volledig te wijten aan de arbiter.

Van Boekel wees diep in blessuretijd naar de stip nadat Twente-middenvelder Jesse Bosch licht contact maakte met Maximilian Wittek. "Ik heb het net gezien, iedereen heeft het gezien: dit is gewoon geen penalty. We verliezen door de scheidsrechter", aldus Drommel bij RTV Oost.

"Door hem laten we punten liggen. Kijkt er nog iemand mee met de VAR? Die durft niet in te grijpen. Ongelooflijk. Ik vroeg aan hem om nog een keer goed te kijken, maar hij bleef zeggen dat het een penalty was. Daarna is het meteen afgelopen en doen ze alsof ze beker hebben gewonnen."

Oussama Tannane besliste het duel door vanaf de stip de bal achter Drommel te schieten. Opvallend genoeg werden de twee treffers daarvoor ook al gemaakt vanaf 11 meter: Danilo opende de score voor Twente en Tannane maakte vlak voor rust gelijk.

Jans: 'Dit is heel lastig te accepteren'

Ook FC Twente-trainer Ron Jans had grote moeite om de nederlaag te accepteren. "We moesten knokken voor een goed resultaat tegen een sterk Vitesse en dan krijgen we in de laatste minuut zo'n strafschop tegen", aldus Jans bij ESPN.

"Ik vind het waanzinnig. De woede zit echt aan de bovenkant bij mij. Verliezen kan, maar op deze manier is het heel lastig te accepteren. Het is echt niks. Ik weet niet wie die speler is, maar hij valt al voordat er contact is. Van Boekel besluit anders en de VAR grijpt niet in."

Van Boekel gaf bij Jans aan dat hij na afloop van de wedstrijd naar de beelden van de overtreding moest kijken. "Die heb ik nu zeven keer gezien, maar ik vind het echt voor 0 procent een strafschop. Het is zo duidelijk."

