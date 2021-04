AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners heeft zaterdag na de 0-1-overwinning op Willem II bevestigd dat AS Roma interesse in hem heeft. De middenvelder benadrukte na de wedstrijd waarin hij de snelste rode kaart van AZ ooit kreeg echter ook dat hij nog niet met een transfer bezig is.

"Ik zit met mijn gedachten bij de wedstrijd, maar ik kan wel bevestigen dat de interesse van Roma er is", vertelde Koopmeiners toen de NOS hem na het het duel met Willem II naar geruchten over AS Roma vroeg.

De aanvoerder is dit seizoen met vijftien doelpunten clubtopscorer van AZ, dat dankzij de zege op Willem II in ieder geval één dag boven PSV op de tweede plek staat. "Als we als team zo'n goed seizoen draaien, is het logisch dat er zulke interesse komt", was het enige wat hij verder nog kwijt wilde over de belangstelling van Roma.

Koopmeiners moest het veld in Tilburg al binnen vijf minuten verlaten wegens een directe rode kaart na een overtreding op Vangelis Pavlidis. Vervolgens zag hij zijn ploeggenoten de overwinning met een ondertal binnenslepen.

Teun Koopmeiners moest vrijwel de hele wedstrijd toekijken vanaf de tribune. Foto: ANP

'Dacht gelijk aan duel met Ajax'

Koopmeiners stond precies 4 minuten en 31 seconden op het veld toen hij de rode kaart van Kevin Blom kreeg. "Ik wist meteen dat het een rode kaart was. Hoewel het niet mijn intentie was, weet je dat een scheidsrechter bij zo'n actie niet veel anders kan", zei hij bij ESPN over zijn overtreding.

"Het was een heel ongelukkig moment en totaal niet mijn bedoeling om hem zo vies te raken. Ik was al in de beweging en kon daardoor geen kant meer op toen ik zag dat hij zijn voet daar net wat eerder neerzette."

Mogelijk wacht Koopmeiners een pittige schorsing en dat komt erg slecht uit met onder meer de topper tegen Ajax in het vooruitzicht. AZ gaat op 25 april op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Volgende week is eerst Sparta Rotterdam de tegenstander.

"Ik moest direct aan de wedstrijd tegen Ajax denken. Daarom wil ik ook benadrukken dat het echt mijn intentie niet was. Verder kan ik er weinig aan veranderen en is het afwachten hoelang de schorsing gaat duren."

