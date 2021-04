AZ heeft zaterdag een belangrijke zege geboekt in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De Alkmaarders speelden op bezoek bij Willem II lang met tien man door een rode kaart van Teun Koopmeiners, maar wonnen verdiend met 0-1. Tegelijkertijd ontkwam concurrent Vitesse in Enschede ternauwernood aan averij tegen FC Twente: 1-2.

AZ heeft de tweede plek, die recht geeft op een plek in de Champions League-voorrondes, in ieder geval voor even in bezit. Nummer drie PSV kan de positie zondag weer overnemen als Heracles Almelo verslagen wordt. Vitesse heeft net zoveel punten als de Eindhovenaren.

Bij Willem II-AZ werd aanvoerder Koopmeiners al binnen vijf minuten van het veld gestuurd door scheidsrechter Kevin Blom nadat hij ogenschijnlijk niet bewust, maar wel vervelend op het been van Vangelis Pavlidis landde. Een schorsing kan vervelend uitpakken: AZ gaat op 25 april op bezoek bij Ajax.

Ondanks het ondertal was AZ de betere ploeg tegen het zwakke Willem II. Na een 0-0-ruststand werden in de tweede helft Alkmaarse goals van Myron Boadu en Albert Gudmundsson afgekeurd voordat Gudmundsson alsnog voor het bevrijdende doelpunt zorgde.

In Enschede viel de winnende treffer in de extra tijd, toen Oussama Tannane een strafschop benutte. Dat had de spelmaker van de Arnhemmers op slag van rust ook al gedaan; toen zorgde hij voor de gelijkmaker nadat Twente-topscorer Danilo de score had geopend, eveneens uit een penalty.

Top 5 Eredivisie 1. Ajax 26-66 (+64)

2. AZ 28-58 (+26)

3. PSV 27-55 (+29)

4. Vitesse 28-55 (+18)

5. Feyenoord 27-48 (+26)

AZ kreeg nog nooit zo snel rood

De rode kaart van Koopmeiners was uniek, want nog nooit werd een AZ-speler zo snel van het veld gestuurd in de Eredivisie. Veel invloed had het wegsturen van de middenvelder niet, want AZ, dat het moest stellen zonder de geblesseerde Calvin Stengs, was veel dominanter dan Willem II.

Na een eerste helft met weinig kansen leek Boadu de ban in de tweede helft te breken, maar de spits was te vroeg vertrokken en stond buitenspel. Vijf minuten later ging ook een goal van Gudmundsson niet door; de VAR constateerde dat de bal over de achterlijn was op het moment dat Jonas Svensson voorzette.

Niet veel later scoorde Gudmundsson opnieuw - hij was alert in de rebound - en ditmaal telde de treffer wél. In de twintig resterende minuten probeerde Willem II het nog wel, maar de ploeg van trainer Zeljko Petrovic maakt eigenlijk geen moment aanspraak op de gelijkmaker.

Scheidsrechter Kevin Blom geeft Teun Koopmeiners rood. Scheidsrechter Kevin Blom geeft Teun Koopmeiners rood. Foto: Pro Shots

Vitesse wint verdiend in Enschede

Vitesse had eerder dit seizoen met 0-2 verloren van FC Twente en kwam ook in Enschede op achterstand, ook al had de bekerfinalist een overwicht. Een handsbal van Vitesse-verdediger Danilho Doekhi leverde een penalty op, die door Twente-spits Danilo werd verzilverd.

In de jacht op de gelijkmaker was Matús Bero gevaarlijk en raakte Tannane de lat. De gelijkmaker kon gezien de verhoudingen niet uitblijven en viel vlak voor rust, toen Kik Pierie hands maakte en Tannane niet faalde bij de toegekende strafschop.

Ook na rust kreeg het sterkere Vitesse kansen, maar de ploeg van trainer Thomas Letsch leek genoegen te moeten nemen met een punt. In de extra tijd viel de goal echter alsnog, toen Tannane opnieuw succesvol een penalty nam na een heel lichte overtreding van Twentenaar Jesse Bosch.

Vitesse beet zich in de Grolsch Veste lange tijd stuk op FC Twente. Vitesse beet zich in de Grolsch Veste lange tijd stuk op FC Twente. Foto: Pro Shots

