Sparta Rotterdam heeft zaterdag een grote stap richting lijfsbehoud gezet. Dankzij een laat doelpunt van Lennart Thy werd PEC Zwolle met 3-2 verslagen. Eerder op de avond won FC Groningen ondanks een vroege rode kaart met 0-1 van VVV-Venlo.

Bij Sparta-PEC was het halverwege 1-0 door de eerste Eredivisie-treffer van Michael Pinto. In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. PEC kwam op gelijke hoogte via aanvoerder Bram van Polen en nam een 1-2-voorsprong door een goal van Slobodan Tedic.

Het laatste woord was echter aan Thy. De spits deed zijn oude club PEC pijn door een kwartier voor tijd uit een strafschop gelijk te maken en in de slotseconden met het hoofd ook nog de winnende treffer voor zijn rekening te nemen.

De overwinning betekent voor Sparta dat de club met 34 punten twaalfde staat in de Eredivisie. De ploeg van coach Henk Fraser kan in theorie nog naar de degradatieplaatsen zakken, maar dat lijkt erg onwaarschijnlijk.

PEC moet zich wat meer zorgen maken. De bekerwinnaar van 2014 heeft vijf punten minder dan Sparta, al is het gat met nummer zestien VVV (zeven punten) flink.

Lennart Thy maakte twee belangrijke treffers voor Sparta. Foto: Pro Shots

Matusiwa vroeg weggestuurd bij VVV-Groningen

VVV had tegen Groningen al na twintig minuten een numeriek voordeel door een rode kaart voor Azor Matusiwa. De middenvelder kreeg twee gele kaarten van scheidsrechter Bas Nijhuis en met name de overtreding waarvoor hij zijn tweede prent kreeg, was niet al te slim.

Desondanks kon VVV niet profiteren. De ploeg van de nieuwe trainer Jos Luhukay, die onlangs de ontslagen Hans de Koning opvolgde en ook in zijn tweede wedstrijd onderuitging, creëerde amper kansen.

VVV kreeg daar in de 87e minuut de rekening voor gepresenteerd. Mohamed El Hankouri schoot de bal van een meter of dertig op fraaie wijze in de verre hoek achter de kansloze doelman Thorsten Kirschbaum.

In blessuretijd leek VVV nog langszij te komen, maar de VAR keurde een doelpunt van Yahcuroo Roemer af. Giorgos Giakoumakis had de bal een paar seconden daarvoor namelijk aangeraakt in buitenspelpositie.

VVV bleef door de nederlaag de nummer zestien en staat virtueel op een play-offplek. FC Groningen is nog altijd de nummer zes, maar kan een ticket voor de play-offs om Europees voetbal al bijna niet meer ontgaan.

Ontlading bij de spelers en staf van FC Groningen. Ontlading bij de spelers en staf van FC Groningen. Foto: Pro Shots

