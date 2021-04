Paris Saint-Germain heeft zondag de koppositie in de Ligue 1 moeten afstaan aan Lille. De topper tegen de ploeg van Sven Botman werd met 0-1 verloren. Tot overmaat van ramp pakte Neymar in blessuretijd rood. In Spanje maakte Real Madrid geen fout in de titelrace.

Bij PSG-Lille ging het in blessuretijd mis voor Neymar, die na een periode van blessureleed voor het eerst sinds 10 februari in de basis stond. De sterspeler van PSG liet zich gaan bij een moment aan de zijlijn en kreeg zijn tweede gele kaart. Tiago Djalo, de Lille-speler met wie hij het aan de stok had, werd eveneens met twee keer geel van het veld gestuurd.

Op dat moment stond het al 0-1 voor Lille door een doelpunt van Jonathan David, die na twintig minuten had gescoord. PSG had veruit het meeste balbezit en de meeste doelpogingen, maar de gelijkmaker viel niet meer.

De nederlaag is een tegenvaller voor PSG, dat nu drie punten toegeeft op koploper Lille. Er zijn nog zeven speelrondes te gaan. De Parijse topclub staat voor belangrijke weken, waarin verder onder meer tegen Bayern München wordt gespeeld in de kwartfinales van de Champions League.

Het Olympique Lyon van Memphis Depay speelt later op zaterdag uit tegen RC Lens en komt bij winst op gelijke hoogte met PSG.

Jonathan David maakte het enige doelpunt van de wedstrijd bij PSG-Lille. Jonathan David maakte het enige doelpunt van de wedstrijd bij PSG-Lille. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in Ligue 1

Real wint ondanks drie afgekeurde goals

In Spanje maakte Real Madrid geen fout in de thuiswedstrijd tegen Eibar. In het Estadio Alfredo Di Stéfano, waar Real de thuiswedstrijden afwerkt door een verbouwing van het Estadio Santiago Bernabéu, won de ploeg van Zinedine Zidane met 2-0.

Vijf minuten voor rust brak Marco Asensio de ban voor Real toen hij al uitglijdend de hoek vond. Een paar minuten eerder dacht Asensio de openingstreffer al te hebben gemaakt, maar zijn schitterende hakje werd afgekeurd wegens buitenspel. Een kopgoal van Karim Benzema in de openingsfase ging om dezelfde reden niet door.

De Franse spits verdubbelde twintig minuten voor tijd alsnog de voorsprong. Het was voor Benzema al de zevende wedstrijd op rij waarin hij scoorde, zijn langste reeks ooit voor Real. Vlak daarvoor was ook een goal van Casemiro geannuleerd vanwege buitenspel.

Real trok de voorsprong zonder problemen over de streep en steeg ten koste van FC Barcelona naar de tweede plaats, op drie punten achterstand van koploper Atlético Madrid. Barcelona en Atlético komen beide nog in actie tijdens deze speelronde.

De zege op Eibar is voor Real een opwarmertje voor een cruciale week. Dinsdag komt Liverpool op bezoek in de kwartfinales van de Champions League, waarna volgend weekend 'El Clásico' tegen Barcelona op het programma staat.

Het was voor Karim Benzema al de zevende wedstrijd op rij waarin hij scoorde. Het was voor Karim Benzema al de zevende wedstrijd op rij waarin hij scoorde. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga