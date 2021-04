De reguliere testronde bij Feyenoord op het coronavirus heeft geen extra positieve gevallen opgeleverd. Het blijft bij de twee spelers die eerder al positief testten. Trainer Dick Advocaat mist zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard in totaal vijf spelers als gevolg van COVID-19.

Eerder deze week kreeg een speler klachten en testte hij daarna positief op het coronavirus. Drie spelers die meer dan een kwartier nauw contact met hem hadden gehad, moesten uit voorzorg in quarantaine.

Bij de reguliere testronde op vrijdag bleek nog een andere speler positief. De overige spelers en stafleden testten allemaal negatief, liet een woordvoerder weten nadat alle uitslagen waren binnengekomen.

"Het is de eerste keer sinds oktober dat we hiermee te maken hebben. Dat hakt er aardig in", zei Advocaat, die vanwege privacyredenen niet mag zeggen om welke spelers het gaat, deze week. "Ja, er zitten spelers bij die ik wilde opstellen."

Zondag bij de wedstrijd tegen Fortuna zal blijken welke Feyenoorders ontbreken. Nicolai Jørgensen zal er in ieder geval niet bij zijn, want de Deense spits kampt met een blessure aan zijn enkel.

Feyenoord-Fortuna Sittard is om 12.15 uur de eerste Eredivisie-wedstrijd van zondag. De Rotterdammers staan vijfde in de Eredivisie en moeten in de resterende speelrondes knokken voor een ticket voor Europees voetbal.

