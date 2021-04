Bayern München heeft zaterdag een grote stap gezet richting de titel in de Bundesliga door een 0-1-zege op RB Leipzig. Klaas-Jan Huntelaar scoorde bij zijn basisrentree voor Schalke 04, dat wel met 2-1 verloor van Bayer Leverkusen.

Bij Leipzig-Bayern kroonde Leon Goretzka zich tot matchwinner door in de 38e minuut de bal tegendraads binnen te schieten na goed voorbereidend werk van Thomas Müller. Leipzig kon daar met invaller Justin Kluivert, die halverwege werd ingebracht, geen verandering in brengen.

Bij Bayern ontbrak Robert Lewandowski vanwege een knieblessure. De sterspeler is op jacht naar het doelpuntenrecord van Gerd Müller, die in het seizoen 1971/1972 veertig keer trefzeker was in de Bundesliga. Lewandowski staat op 35, maar is ook de komende weken niet inzetbaar.

Bayern lijkt de beslissende slag te hebben geslagen in de strijd om de titel. De koploper en de kampioen van de afgelopen acht jaar vergrootte de voorsprong op naaste achtervolger Leipzig tot zeven punten, terwijl er nog zeven speelrondes zijn te gaan in Duitsland.

Klaas-Jan Huntelaar schiet de 2-1 binnen voor Schalke 04 tegen Bayer Leverkusen. Foto: ANP

Huntelaar maakt fraai doelpunt

Huntelaar zorgde bij Leverkusen-Schalke tien minuten voor tijd voor de 2-1. Hij nam een voorzet aan op zijn borst en schoot de bal met links hard in de verre hoek. Even daarvoor dacht hij al de 1-1 te hebben gemaakt, maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Lucas Alario voor rust en Patrik Schick na de pauze waren verantwoordelijk voor de treffers van Leverkusen en daarmee een goed debuut voor trainer Hannes Wolf, die vorige week werd aangesteld als de tijdelijke vervanger van de ontslagen Peter Bosz.

De 37-jarige Huntelaar beleeft vooralsnog weinig plezier aan zijn terugkeer bij Schalke, dat hem in januari overnam van Ajax. Hij kwam voor zaterdag slechts tot twee korte invalbeuren door blessureleed. Tegen Leverkusen scoorde hij voor het eerst sinds april 2017 voor Schalke en voor de 127e keer in totaal.

Schalke heeft een wonder nodig voor lijfsbehoud. De hekkensluiter, die dit seizoen pas één keer won in competitieverband, hebben liefst dertien punten achterstand op de zestiende plaats van 1. FC Köln, die aan het einde van het seizoen play-offvoetbal betekent.

Teleurstelling bij Erling Haaland na de nederlaag van Borussia Dortmund tegen Eintracht Frankfurt. Teleurstelling bij Erling Haaland na de nederlaag van Borussia Dortmund tegen Eintracht Frankfurt. Foto: ANP

Weghorst belangrijk voor Wolfsburg

Wout Weghorst was belangrijk voor VfL Wolfsburg. De in bloedvorm verkerende spits, die vorige maand niet werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, gaf in de tweede helft de assist bij het winnende doelpunt van Josip Brekalo tegen Köln: 1-0.

Wolfsburg deed daardoor opnieuw uitstekende zaken in de strijd om een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League. 'Wölfe' staat knap derde en heeft elf punten voorsprong op nummer vijf Borussia Dortmund.

Dortmund incasseerde een flinke tik. De ploeg verloor met 1-2 van nummer vier Eintracht Frankfurt, dat daardoor het gat met Dortmund, dat komende week actief is in de kwartfinales van de huidige editie van de Champions League, vergrootte tot zeven punten.

Frankfurt kwam al snel op voorsprong door een eigen goal van Nico Schulz. Vlak voor rust werd het gelijk door een doelpunt van Mats Hummels, maar in de slotfase van de tweede helft trok Frankfurt alsnog aan het langste eind dankzij een treffer van André Silva.

Verder won het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw met 2-1 van TSG 1899 Hoffenheim en was er een 1-1-gelijkspel bij het 1. FSV Mainz 05 van Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius tegen het Arminia Bielefeld van Mike van der Hoorn en Michel Vlap.

