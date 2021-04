Manchester City heeft zaterdag een nieuwe horde genomen naar de zevende landstitel uit de clubhistorie. Nummer drie Leicester City werd met 0-2 verslagen. Eerder op de dag ging Chelsea mede door een vroege rode kaart met liefst 2-5 onderuit tegen West Bromwich Albion.

Na een doelpuntloze eerste helft sloeg City tijdens de tweede helft toe in Leicester. Benjamin Mendy en Gabriel Jesus scoorden voor de ploeg van manager Josep Guardiola.

City won al voor de 23e keer in 31 Premier League-speelrondes en staat zeventien punten los van nummer twee Manchester United, dat wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld. Leicester geeft als nummer drie achttien punten toe op de koploper.

Nummer vier Chelsea begon nog voortvarend tegen West Bromwich door een benutte rebound van Christian Pulisic. Nog binnen het half uur begonnen de problemen, toen Thiago Silva zijn tweede gele kaart kreeg. De verdediger raakte Okay Yokuslu onbewust, maar scheidsrechter David Coote was onverbiddelijk. Trainer Thomas Tuchel besloot Hakim Ziyech vervolgens te wisselen voor een verdediger.

In de blessuretijd van de eerste helft gaf Chelsea de voorsprong volledig uit handen. Matheus Pereira maakte in de tweede helft van de blessuretijd de gelijkmaker en twee minuten later zette hij West Brom voor het eerst op voorsprong met een schot in de korte hoek: 1-2.

Chelsea beleefde een rampzalige middag op Stamford Bridge. Foto: ANP

Chelsea kan CL-plek verliezen

Ook na rust kreeg Chelsea met tien man geen grip op de wedstrijd en liep West Bromwich Albion zelfs uit naar 1-4 via Callum Robinson en Mbaye Diagne. Mason Mount gaf de score voor de Londenaren met de 2-4 een nog wat dragelijker aanzien, maar in de slotminuut maakte Robinson er nog 2-5 van.

Het was voor Chelsea pas de eerste nederlaag onder leiding van Tuchel, die eind januari de ontslagen Frank Lampard opvolgde. Met de Duitser op de bank incasseerde Chelsea in de voorgaande veertien wedstrijden slechts twee doelpunten.

Door het verlies tegen West Brom dreigt Chelsea de belangrijke vierde plek op de ranglijst te verliezen aan West Ham United, dat maandag Wolverhampton Wanderers treft. Het gat tussen beide teams is twee punten. De nummer vier plaatst zich aan het einde van het seizoen voor de Champions League.

Later op de dag staat ook nog Liverpool-Arsenal (21.00 uur) op het programma in de Premier League.