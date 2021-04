AS Roma heeft zaterdag een teleurstellend resultaat geboekt in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Ajax. De Romeinen kwamen op bezoek bij Sassuolo niet verder dan 2-2. Eerder op de dag liet AC Milan dure punten liggen in de strijd om de Italiaanse titel.

Roma leek te ontsnappen aan averij toen Bruno Peres met de slotfase in zicht voor de 1-2 zorgde, maar vijf minuten voor tijd moest de ploeg van coach Paulo Fonseca alsnog de gelijkmaker slikken toen Giacomo Raspadori scoorde.

Tijdens de eerste helft was Roma met basisspeler Rick Karsdorp voor de eerste keer op voorsprong gekomen dankzij een rake strafschop van Lorenzo Pellegrini. Vroeg in de tweede helft kwam Sassuolo op voorsprong door een doelpunt van Hamed Junior Traorè.

In de vorige twee Serie A-speelrondes verloor Roma al van Parma (2-0) en Napoli (0-2). De drievoudig landskampioen is inmiddels naar de zevende plek gezakt en staat daarmee buiten de plaatsen voor Europees voetbal.

Het kwartfinaleduel met Ajax in de Europa League begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Een week later is op hetzelfde tijdstip de return in Italië. Ajax speelt zondag uit tegen sc Heerenveen.

AC Milan stelde opnieuw teleur tijdens een thuiswedstrijd. AC Milan stelde opnieuw teleur tijdens een thuiswedstrijd. Foto: Pro Shots

Milan redt ternauwernood een punt

Milan bleef in eigen huis op 1-1 steken tegen Sampdoria. Het werd 0-1 door een schitterend doelpunt van de 38-jarige Fabio Quagliarelli (hij strafte defensief geklungel af), waarna Jens Petter Hauge vlak voor tijd een punt redde. Sampdoria stond op dat moment al een tijdje met tien man na een rode kaart (twee keer geel) voor Adrien Silva.

Het was het zesde thuisduel op rij in alle competities waarin AC Milan zonder overwinning bleef. De nummer twee van de Serie A staat nu op vijf punten van koploper Internazionale, dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld.

Milan heeft bovendien nog maar twee punten voorsprong op nummer drie Atalanta, dat met Marten de Roon in de basis met 3-2 van Udinese won. Luis Muriel was met twee goals de grote man. Nummer vier Napoli boekte een spectaculaire 4-3-zege op Crotone, waarbij het winnende doelpunt werd gemaakt door Giovanni Di Lorenzo.

Het Inter van Stefan de Vrij wacht om 20.45 uur een uitwedstrijd tegen Bologna. Juventus, de ploeg van Matthijs de Ligt, gaat om 18.00 uur op bezoek bij Torino en kan het gat met Milan verkleinen tot twee punten.

Marten de Roon boekte een overwinning met Atalanta. Marten de Roon boekte een overwinning met Atalanta. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A