AC Milan heeft zaterdag punten gemorst in de strijd om de titel in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli stevende zelfs af op een nederlaag tegen middenmoter Sampdoria, maar sleepte toch een punt uit het vuur: 1-1.

AC Milan kwam in de 56e minuut op achterstand door een fout van Theo Hernández, die de bal zomaar in de voeten van Fabio Quagliarella speelde. De 38-jarige spits aarzelde geen moment en schoot de bal op schitterende wijze over doelman Gianluigi Donnarumma heen.

Vlak daarna kwam Sampdoria met tien man te staan nadat middenvelder Adrien Silva door een grove charge zijn tweede gele kaart pakte. AC Milan wist daar lange tijd niet van te profiteren, maar in de 87e minuut tekende Jens Petter Hauge met een gekruld schot alsnog voor de gelijkmaker. Franck Kessié raakte in de blessuretijd nog de paal.

Het was het zesde thuisduel op rij (alle competities) waarin AC Milan zonder overwinning bleef. De nummer twee van de Serie A staat nu op vijf punten van koploper Internazionale, dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld.

Het Inter van Stefan de Vrij wacht om 20.45 uur een uitwedstrijd tegen Bologna. Juventus, de ploeg van Matthijs de Ligt, gaat om 18.00 uur op bezoek bij Torino en kan het gat met AC Milan verkleinen tot twee punten.

Fabio Quagliarella zette Sampdoria vlak na rust op voorsprong, maar het was niet genoeg voor de overwinning. Fabio Quagliarella zette Sampdoria vlak na rust op voorsprong, maar het was niet genoeg voor de overwinning. Foto: ANP

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A