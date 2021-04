Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft zijn vraagtekens gezet bij de beslissing van bondscoach Gareth Southgate om Trent Alexander-Arnold te passeren voor het Engelse elftal. De rechtsback, die bij zijn club een moeizaam seizoen doormaakt, ontbrak in de selectie van 'The Three Lions' voor de WK-kwalificatieduels die de afgelopen twee weken werden gespeeld.

De 22-jarige Alexander-Arnold is bij Liverpool al jarenlang verzekerd van een basisplaats en in juni 2018 maakte de jonge Engelsman zijn debuut voor de nationale ploeg. Voor de gewonnen duels met San Marino (5-0), Albanië (0-2) en Polen (2-1) kregen Kyle Walker, Kieran Trippier en Reece James echter de voorkeur boven de twaalfvoudig international.

"Ik was verrast toen ik hoorde dat Alexander-Arnold niet was opgeroepen. De selectie van Engeland moet dan wel extreem goed zijn", zei Klopp vrijdag tegen Engelse media. "Ik respecteer de beslissing, maar ik begrijp het niet. Hij was de afgelopen twee seizoenen de beste rechtsback ter wereld en dat op zo'n jonge leeftijd."

Ook dit seizoen is Alexander-Arnold een vaste kracht bij Liverpool, maar 'The Reds' presteren de laatste maanden ondermaats. De landskampioen staat zevende met een achterstand van 25 punten op koploper Manchester City.

'Alexander-Arnold is een van constantste spelers bij ons'

Bondscoach Southgate gaf bij de bekendmaking van zijn selectie aan dat Alexander-Arnold op dit moment minder goed is dan in de afgelopen jaren. Klopp kan daar op zijn beurt weinig begrip voor opbrengen.

"Alexander-Arnold raakte begin dit seizoen besmet met COVID-19 en daardoor duurde het wat langer voordat hij helemaal fit was. Maar daarna bleek hij een van de constantste spelers bij ons. Dus zijn prestaties kunnen ook niet de reden zijn dat hij is gepasseerd", aldus Klopp.

De komende maanden hoopt Alexander-Arnold te bewijzen dat hij toch een plek in de selectie voor het EK van komende zomer verdient. Liverpool hervat de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Arsenal (aftrap 21.00 uur).

