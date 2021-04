Trainer Mike Snoei is geschrokken van het spel dat De Graafschap vrijdag op de mat legde in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger FC Dordrecht. De 'Superboeren' verloren met liefst 0-3 en deden slechte zaken in de strijd om promotie naar de Eredivisie.

"Ik zag een droevig De Graafschap dat een collectieve wanprestatie leverde", zei Snoei na de wedstrijd in niet mis te verstane bewoordingen tegen ESPN. "Al vanaf de eerste minuut zat er heel veel spanning op door de positie waar we staan. We hebben echt gefaald vanavond."

De Graafschap stond bij rust al met 0-1 achter door een doelpunt van Nikolas Agrafiotis. Naoufal Bannis, de aangever bij de openingstreffer, bezorgde de thuisploeg in de tweede helft met twee goals een behoorlijk pijnlijke nederlaag op de Vijverberg.

"Iedereen had het zwaar", baalde Snoei, die zijn topscorer Ralf Seuntjens halverwege al wisselde. "Hij zat totaal niet in de wedstrijd. Ik wisselde er nu drie bij rust, maar dat hadden er nog wel meer kunnen zijn. We hebben het met z'n allen niet goed gedaan, misschien was het plan van de staf ook niet zo geweldig."

De Graafschap leed een pijnlijke nederlaag tegen FC Dordrecht. Foto: Pro Shots

'We zitten in een heel slechte fase'

De Graafschap zag concurrent NAC Breda ook punten morsen, maar Almere City (2-0 tegen NEC) en koploper SC Cambuur (0-3 tegen FC Volendam) maakten geen fout. De Graafschap staat nu op één punt van Almere City op de derde plek en alleen de nummers één en twee promoveren straks rechtstreeks naar de Eredivisie.

"We zitten in een heel slechte fase en moeten terug naar de basis, want zelfs dat heb ik een beetje gemist. Dan heb ik het over duels winnen en niet alles voetballend op willen lossen. Het is héél belangrijk dat we dit goed bespreken en heel kritisch zijn", aldus Snoei.

De Graafschap speelt maandag een uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht, de huidige nummer zestien op de ranglijst. "Ik ben blij dat we maandag weer mogen spelen, en dan moeten de neuzen ook weer de goede kant op staan. Dat wordt nog pittig, maar ik heb daar wel vertrouwen in. Het is nu alle hens aan dek."

