Go Ahead Eagles is er vrijdag niet in geslaagd om de aansluiting te vinden met de top in de Keuken Kampioen Divisie. De Deventenaren kwamen op eigen veld niet verder dan 0-0 tegen Roda JC.

De wedstrijd in De Adelaarshorst leverde nauwelijks grote kansen op. In de slotfase was Jacob Mulenga wel dicht bij de 1-0 voor Go Ahead met een kopbal die net over het doel ging.

Door het gelijkspel heeft nummer vijf Go Ahead drie punten achterstand op NAC Breda en Almere City, die respectievelijk derde en vierde staan en een duel minder hebben gespeeld. De achterstand op nummer twee De Graafschap bedraagt vijf punten en die op koploper SC Cambuur elf punten.

De bovenste twee ploegen in de Keuken Kampioen Divisie promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. Roda JC bezet de achtste plek en is zo goed als zeker van een plek in de play-offs om promotie/degradatie.

Later op de dag staan nog negen wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Cambuur gaat op bezoek bij FC Volendam en De Graafschap ontvangt FC Dordrecht. Alle duels beginnen om 20.00 uur.

