Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch is vrijdag uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. Feyenoord-middenvelder Orkun Kökçü werd verkozen tot beste speler onder 21 jaar in maart.

Gravenberch beleefde een uitstekende maand met Ajax, dat dankzij drie competitiezeges de koppositie in de Eredivisie verstevigde, de kwartfinales van de Europa League bereikte en de finale van de TOTO KNVB Beker haalde.

De achttienjarige Gravenberch viel in de drie competitieduels op met 149 passes op de helft van de tegenstander, het grootste aantal van alle Eredivisie-spelers. Tegen FC Groningen (3-1) kwam hij bovendien al na een kleine vijf minuten tot scoren.

Daarnaast leverde de Oranje-debutant een assist tegen PEC Zwolle (0-2), waardoor hij dit seizoen al bij acht doelpunten (drie doelpunten en vijf assists) betrokken was. Alleen Dusan Tadic (dertien) en Antony (acht) waren goed voor meer assists bij Ajax.

Voor Gravenberch is het de eerste keer dat hij tot Speler van de Maand wordt verkozen. Hij is al de negende Ajacied die de prijs in ontvangst neemt, sinds de start van de verkiezing in augustus 2017.

Orkun Kökçü was in maart onder meer goed voor een doelpunt tegen FC Emmen. Foto: Feyenoord

Kökçü voor tweede keer beste speler onder 21

Kökçü werd voor de tweede keer uitgeroepen tot beste speler onder 21 jaar. Eerder kreeg hij de prijs in december 2019. De Turkse international maakte in maart onder meer een doelpunt tegen FC Emmen (1-1).

De twintigjarige Kökçü maakt ook deel uit van het elftal van de maand, waarin Feyenoord ondanks de wisselvallige resultaten met drie spelers hofleverancier is. Ook Eric Botteghin en Nick Marsman verdienden een plek in het team.

Naast de drie Feyenoorders en Gravenberch bestaat het elftal bestaat verder uit Tom Beugelsdijk, Laros Duarte (beiden Sparta Rotterdam), Glenn Bijl (FC Emmen), Luca de la Torre (Heracles Almelo), Jesper Karlsson (AZ), Eran Zahavi (PSV) en David Neres (Ajax).

