Stefan de Vrij is weer inzetbaar voor Internationale na een negatieve coronatest. De verdediger moest zich twee weken geleden afmelden voor Oranje, nadat hij besmet bleek.

Door de negatieve test kan De Vrij zaterdag weer spelen voor Inter in de uitwedstrijd tegen Bologna (aftrap 20.45 uur).

"De Vrij heeft gisteren voor het eerst weer getraind", vertelde Inter-coach Antonio Conte vrijdag op een persconferentie. "Het is onvermijdelijk dat hij wat nasleep ondervindt. Maar we hebben geprobeerd om hem in topconditie te houden, zelfs toen hij thuis in quarantaine zat."

De 29-jarige De Vrij moest door zijn positieve coronatest de WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen Turkije, Letland en Gibraltar aan zich voorbij laten gaan.

Bij Inter is De Vrij een vaste basisspeler in het team dat hard op weg is naar de eerste landstitel sinds 2010. De voorsprong op de eerste achtervolger, stadgenoot AC Milan, bedraagt zes punten. Bovendien heeft Inter nog een wedstrijd tegoed.

