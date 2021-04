Club Brugge-coach Philippe Clement heeft vrijdag op de persconferentie laten weten dat de blessure van Noa Lang niet zo ernstig is als eerder werd gedacht. De Nederlander liep zaterdag een bovenbeenkwetsuur op in de EK-wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Duitsland (1-1).

"Het gaat redelijk goed met hem. Het is een vervelende blessure: een heel zware bloeduitstorting in en rond de knie, maar nu is het al wat beter. Het zal niet iets zijn van maanden waar we eerst voor vreesden", zei Clement over Lang.

De 21-jarige Lang kwam tijdens de wedstrijd tegen Jong Duitsland ongelukkig in botsing met ploeggenoot Teun Koopmeiners. Lang probeerde na een korte behandeling weer verder te spelen, maar dat bleek niet te gaan.

De uitwedstrijd tegen Kortrijk van zaterdag moest Lang vanwege zijn rode kaart op 21 maart tegen Antwerp (0-2-verlies) in ieder geval al missen. "Het is afwachten voor de wedstrijd tegen Anderlecht (11 april, red.) of eventueel de week erna", aldus Clement.

Noa Lang moest geblesseerd naar de kant in het duel met Jong Duitsland. Noa Lang moest geblesseerd naar de kant in het duel met Jong Duitsland. Foto: Pro Shots

Lang topscorer bij koploper Club Brugge

"We moeten bekijken hoe snel het bloed van tussen zijn spieren verdwijnt. Of het nu Anderlecht of Waasland-Beveren is: de gezondheid is het belangrijkste", vervolgde de Brugge-trainer. "We werken elke dag keihard met de medische staf om net onder de grens van zijn belasting te blijven."

Clement had vlak na het uitvallen van Lang al contact met zijn pupil. "Ook in de dagen daarna hadden we veel contact. Voor ons is het vervelend dat de diagnose gesteld werd door een andere medische staf. Daarom heeft Noa ons altijd heel goed op de hoogte gehouden."

In België gaat Club Brugge na 31 duels riant aan de leiding. De voorsprong op nummer twee Antwerp is zestien punten. Het duel tussen Kortrijk en Club Brugge begint zaterdag om 20.45 uur. Lang is met twaalf goals de clubtopscorer.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler Pro League