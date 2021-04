Paulo Dybala, Weston McKennie en Arthur zijn door Juventus geschorst wegens het bijwonen van een lockdownfeest. Het trio ontbreekt daarom zaterdag in de uitwedstrijd tegen Torino.

Naast de schorsing ontvangen de spelers ook een boete van de club. Dat komt nog boven op de boete die ze kregen van de Italiaanse politie.

De politie werd woensdagavond ingelicht over een feestje in het huis van McKennie, waarbij twintig personen aanwezig waren, onder wie Dybala en Arthur.

Coach Andrea Pirlo wilde op zijn persconferentie voorafgaand aan de derby tegen Torino niet uitgebreid ingaan op het incident. "De drie betrokken spelers zullen niet geselecteerd worden voor de wedstrijd tegen Torino. Dat gezegd hebbende, laten we ons focussen op de derby", was het enige wat de Italiaan erover kwijt wilde.

Het bewuste feestje vond plaats in het huis van Weston McKennie. Foto: Pro Shots

Juventus kampt met personele problemen

Juventus kampt in aanloop naar de derby met Torino met grote personele problemen. Zo is Gianluigi Buffon voor één duel geschorst wegens godslastering. Bij een wedstrijd tegen Parma was in het lege stadion te horen hoe de reservedoelman een scheldwoord gebruikte richting een speler van de tegenstander.

Verdedigers Leonardo Bonucci en Merih Demiral testten deze week positief op het coronavirus en zijn zaterdag evenmin inzetbaar. Giorgio Chiellini lijkt wel weer hersteld van een blessure, de verdediger trainde vrijdag weer volledig mee.

Omdat eerste doelman Wojciech Szczesny symptomen van het virus leek te vertonen, ondergaat de Pool een extra coronatest. Pirlo vertelde dat derde doelman Carlo Pinsoglio klaar is om eventueel te keepen.

Juventus kent een zeer moeizaam seizoen in de Serie A. De club van Matthijs de Ligt werd de afgelopen negen seizoenen kampioen in Italië, maar staat nu derde met een achterstand van tien punten op koploper Internazionale.

