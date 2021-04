Trainer Dick Advocaat heeft de afgelopen twee weken uitvoerig met spelers van Feyenoord gesproken om de lucht te klaren. De Hagenaar ergerde zich in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode - de Rotterdammers kwamen niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen FC Emmen - flink aan zijn elftal.

"Er zit geen onwil in dit team, maar de spelers moeten me volgende week maar eens vertellen wat hen dwarszit", zei Advocaat na die veelbesproken wedstrijd op 20 maart in gesprek met ESPN. De 73-jarige coach sprak de afgelopen twee weken inderdaad individueel met een aantal spelers.

"De gesprekken waren vrij positief. Daarin heb ik de spelers ook wat laten zeggen. Ik kan niet zeggen of het al geholpen heeft. De spelers moeten er in ieder geval van doordrongen zijn waar het om draait", zei Advocaat vrijdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met Fortuna Sittard.

Daarmee doelt Advocaat op onder meer de discipline die bij Feyenoord ontbrak in de tweede helft van de wedstrijd tegen FC Emmen. Hij uitte kritiek op onder anderen aanvallers Luis Sinisterra en Steven Berghuis, die niet altijd meeverdedigden.

'We moeten Europees voetbal halen, hoe dan ook'

Advocaat vindt dat zijn spelers het aan hun stand verplicht zijn om in het restant van het seizoen alles te geven. Feyenoord bezet op dit moment de vijfde plek in de Eredivisie en lijkt daardoor naast een rechtstreeks Europees ticket te grijpen.

"Hopelijk begrijpen de spelers dat het voor een club als Feyenoord heel belangrijk is om Europees voetbal te halen", zei Advocaat over de instelling van zijn ploeg. "Een groot aantal spelers blijft volgend seizoen, dan wil je toch Europees voetbal spelen? Dat moeten we gewoon halen, op wat voor manier dan ook."

De wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard in De Kuip begint zondag om 12.15 uur. Advocaat mist tegen de Limburgers minstens vier spelers door een coronabesmetting bij een van hen. De andere drie spelers hadden nauw contact met diegene en moeten verplicht in quarantaine.

